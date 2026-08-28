Zgodovinski uspeh Hajduka! Pripravlja se veliko navijaško slavje v Splitu

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Po veliki drami v Čenstohovi so Beli po podaljških premagali Rakow s 3:2 in si zagotovili nastop v ligaškem delu Konferenčne lige. S tem je splitski velikan po dolgih šestnajstih letih znova dočakal evropsko jesen. Sprejem igralcev je predviden na Poljudu, kjer se pričakuje množica navijačev, ki bodo pozdravili eno najuspešnejših Hajdukovih generacij zadnjih let.

Gonzalo Garcia FOTO: Damjan Žibert

Slavje se je sicer začelo že takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu na Poljskem, ko so igralci in navijači skupaj proslavljali velik dosežek, zdaj pa se bo evforija preselila še v Split. Hajduk si je napredovanje zagotovil po izjemno razburljivem obračunu. Po remiju 2:2 na prvi tekmi so na povratnem srečanju za splitsko ekipo zadeli Ron Raci, Michele Šego in Rokas Pukštas, za Rakow pa Mohamed Fadiga-Diaby in Mahir Emreli. Skupni izid 5:4 je vstopnico za Konferenčno ligo prinesel Dalmatincem.

Zadnji večji organizirani sprejem Hajdukovih nogometašev je Split doživel maja 2023 po osvojitvi hrvaškega pokala, ko so navijači z bakladami množično pozdravili svoje ljubljence.

Popolno slovo junaka večera

Posebno zgodbo je spisal Rokas Pukštas. Ameriški vezist se je od Hajduka poslovil na sanjski način. Odigral je vseh 120 minut povratne tekme proti Rakowu, dosegel odločilni zadetek za zmago s 3:2 in bil po ocenah statističnih portalov tudi najboljši posameznik srečanja.

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Njegov prispevek ni bil omejen le na zadetek. Zbral je dva strela, dve ključni podaji, osvojil sedem žog in kar 12-krat odpravil nevarnost pred svojimi vrati. Posebej je blestel v zračnih dvobojih, saj jih je dobil deset od šestnajstih.

Hajduk se je v pripravljalnem obdobju meril tudi s Celjem. FOTO: Damjan Žibert

Najpomembnejši trenutek je prišel v podaljšku, ko je zadel za 3:2 in Hajduku prinesel prvo evropsko jesen po letu 2010. Izkazalo se je, da je bil to tudi njegov zadnji zadetek v belem dresu. Po koncu srečanja je namreč potrdil odhod iz Splita. Namesto vrnitve z moštvom na Hrvaško se je odpravil zaključit prestop v angleški Middlesbrough, ki je njegov prihod dogovoril že pred časom.

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"Želeli so, da se jim pridružim že prejšnji teden, vendar nisem mogel zapustiti svojih bratov. Danes bi umrl za to ekipo," je po tekmi hrvaškim medijem dejal Pukštas.

Konec šestletne zgodbe

Pukštas je v Hajduk prišel leta 2020 kot najstnik iz Združenih držav Amerike. Prehodil je pot skozi mlajše selekcije in se uveljavil v prvi ekipi, kjer je postal eden najpomembnejših igralcev kluba.

Marko Livaja FOTO: Profimedia

Za člansko moštvo je zbral 142 nastopov, dosegel 27 golov in prispeval 12 asistenc. S Hajdukom je osvojil hrvaški pokal, bil pa je tudi član mladinske ekipe, ki se je leta 2023 prebila do finala Mladinske lige prvakov.

Njegova zgodba v Splitu se je tako končala skoraj filmsko: v zadnji tekmi je odigral vseh 120 minut, bil med najboljšimi na igrišču in z odločilnim zadetkom klub po dolgih letih vrnil na evropski zemljevid. Že dan pozneje pa se je odpravil novim izzivom naproti v Anglijo.