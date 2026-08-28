Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Zgodovinski uspeh Hajduka! Pripravlja se veliko navijaško slavje v Splitu

Split, 28. 08. 2026 10.02 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Splitski navijači že dolgih 20 let čakajo nov naslov prvaka.

Po nepozabnem evropskem večeru na Poljskem, ko je Hajduk po podaljšku ugnal Rakow (3:2), se Evropa po šestnajstih letih vrača v to dalmatinsko mesto, ko gre za glavni del tekmovanja. Po uvrstitvi v Konferenčno ligo za nogometaše Gonzala Garcie v Splitu pripravljajo redko viden sprejem ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po veliki drami v Čenstohovi so Beli po podaljških premagali Rakow s 3:2 in si zagotovili nastop v ligaškem delu Konferenčne lige. S tem je splitski velikan po dolgih šestnajstih letih znova dočakal evropsko jesen. Sprejem igralcev je predviden na Poljudu, kjer se pričakuje množica navijačev, ki bodo pozdravili eno najuspešnejših Hajdukovih generacij zadnjih let.

Gonzalo Garcia
Gonzalo Garcia
FOTO: Damjan Žibert

Slavje se je sicer začelo že takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu na Poljskem, ko so igralci in navijači skupaj proslavljali velik dosežek, zdaj pa se bo evforija preselila še v Split. Hajduk si je napredovanje zagotovil po izjemno razburljivem obračunu. Po remiju 2:2 na prvi tekmi so na povratnem srečanju za splitsko ekipo zadeli Ron Raci, Michele Šego in Rokas Pukštas, za Rakow pa Mohamed Fadiga-Diaby in Mahir Emreli. Skupni izid 5:4 je vstopnico za Konferenčno ligo prinesel Dalmatincem.

Preberi še Riera po polomu Zvezde besnel: Kaj naj naredim, ubijem igralce? Sprejmem kritike in posledice

Zadnji večji organizirani sprejem Hajdukovih nogometašev je Split doživel maja 2023 po osvojitvi hrvaškega pokala, ko so navijači z bakladami množično pozdravili svoje ljubljence.

Popolno slovo junaka večera

Posebno zgodbo je spisal Rokas Pukštas. Ameriški vezist se je od Hajduka poslovil na sanjski način. Odigral je vseh 120 minut povratne tekme proti Rakowu, dosegel odločilni zadetek za zmago s 3:2 in bil po ocenah statističnih portalov tudi najboljši posameznik srečanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegov prispevek ni bil omejen le na zadetek. Zbral je dva strela, dve ključni podaji, osvojil sedem žog in kar 12-krat odpravil nevarnost pred svojimi vrati. Posebej je blestel v zračnih dvobojih, saj jih je dobil deset od šestnajstih.

Hajduk se je v pripravljalnem obdobju meril tudi s Celjem.
Hajduk se je v pripravljalnem obdobju meril tudi s Celjem.
FOTO: Damjan Žibert

Najpomembnejši trenutek je prišel v podaljšku, ko je zadel za 3:2 in Hajduku prinesel prvo evropsko jesen po letu 2010. Izkazalo se je, da je bil to tudi njegov zadnji zadetek v belem dresu. Po koncu srečanja je namreč potrdil odhod iz Splita. Namesto vrnitve z moštvom na Hrvaško se je odpravil zaključit prestop v angleški Middlesbrough, ki je njegov prihod dogovoril že pred časom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Želeli so, da se jim pridružim že prejšnji teden, vendar nisem mogel zapustiti svojih bratov. Danes bi umrl za to ekipo," je po tekmi hrvaškim medijem dejal Pukštas.

Konec šestletne zgodbe

Pukštas je v Hajduk prišel leta 2020 kot najstnik iz Združenih držav Amerike. Prehodil je pot skozi mlajše selekcije in se uveljavil v prvi ekipi, kjer je postal eden najpomembnejših igralcev kluba.

Marko Livaja
Marko Livaja
FOTO: Profimedia

Za člansko moštvo je zbral 142 nastopov, dosegel 27 golov in prispeval 12 asistenc. S Hajdukom je osvojil hrvaški pokal, bil pa je tudi član mladinske ekipe, ki se je leta 2023 prebila do finala Mladinske lige prvakov.

Preberi še Ganljivo slovo grških navijačev od Slovenca: Za vedno eden izmed nas

Njegova zgodba v Splitu se je tako končala skoraj filmsko: v zadnji tekmi je odigral vseh 120 minut, bil med najboljšimi na igrišču in z odločilnim zadetkom klub po dolgih letih vrnil na evropski zemljevid. Že dan pozneje pa se je odpravil novim izzivom naproti v Anglijo.

Razlagalnik

Konferenčna liga UEFA je tretje najpomembnejše evropsko klubsko nogometno tekmovanje, ki ga organizira Evropska nogometna zveza (UEFA). Ustanovljena je bila leta 2021 z namenom, da manjšim in srednje velikim klubom iz vse Evrope omogoči večjo konkurenčnost in rednejše igranje mednarodnih tekem. Tekmovanje poteka po podobnem formatu kot Liga prvakov in Evropska liga, zmagovalec pa si zagotovi neposredno uvrstitev v naslednjo sezono Evropske lige.

V nogometnem svetu izraz 'evropska jesen' označuje uspeh kluba, ki se uspe prebiti skozi kvalifikacijske faze evropskih tekmovanj do glavnega, skupinskega dela (oziroma ligaškega formata), ki se igra v jesenskih mesecih. Ker se kvalifikacije začnejo že poleti, je uvrstitev v 'jesenski del' prestižen dosežek, saj pomeni, da bo klub odigral vsaj šest mednarodnih tekem proti močnim tekmecem, kar prinaša tako večjo medijsko prepoznavnost kot tudi pomembne finančne prihodke.

Torcida je najstarejša organizirana navijaška skupina v Evropi, ustanovljena leta 1950 v Splitu. Ime so si nadeli po vzoru brazilskih navijačev (portugalska beseda 'torcida' pomeni navijaško skupino). Znani so po svoji izjemni zvestobi klubu Hajduk, strastnem navijanju na stadionu Poljud, uporabi pirotehnike in barvitih koreografijah. Torcida predstavlja pomemben del splitske identitete in ima velik vpliv na dogajanje v klubu.

Stadion Poljud, znan tudi kot 'splitska lepotica', je eden najbolj prepoznavnih nogometnih objektov na Hrvaškem. Zgrajen je bil leta 1979 za potrebe Mediteranskih iger. Njegova arhitektura, ki spominja na odprto školjko, je delo priznanega arhitekta Borisa Magaša. Stadion je znan po svoji izjemni akustiki in vzdušju, ki ga ustvarijo navijači, ter velja za simbol splitskega nogometa in arhitekturno znamenitost mesta.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet hajduk

Prekletstvo Guttmana, ki še kar traja: 'Benfica 100 let ne bo osvojila evropskega naslova'

Ganljivo slovo grških navijačev od Slovenca: Za vedno eden izmed nas

24ur.com Izjemni Haaland: Ko sem utrujen svojemu telesu rečem, da nisem
24ur.com Hajduk v knežjem mestu porazil slovenske državne prvake
24ur.com Najprej stoječe ovacije, nato superlativi na račun Josipa Iličića
24ur.com Strastni navijači Hajduka zaradi polfinala mladinske LP okupirali Ženevo
24ur.com Kvarner v ekstazi: helikopter s pokalom, ognjeno slavje in solze sreče
24ur.com Napet troboj za naslov prvaka polni tribune naših južnih sosedov
24ur.com Kdaj bo RZS na ravni slovenskega rokometa?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
vizita
Portal
Učiteljico športne vzgoje je prizadela kruta bolezen
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
cekin
Portal
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
moskisvet
Portal
Kralj, ki je živel za šport, jadranje in naravo
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
dominvrt
Portal
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
okusno
Portal
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
voyo
Portal
Diana
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907