Hakimi in Doue zadela za zmago PSG-ja proti Brestu

Parižani so proti Brestu že v prvem polčasu prišli do lepe prednosti z 2:0, oba gola pa je dosegel bočni branilec Achraf Hakimi , in sicer v 29. in 39. minuti. Zmago je potrdil Desire Doue , ki se je med strelce vpisal v 96. minuti.

Eden derbijev kroga med Lensom in Marseillom se je končal z zmago domačinov, ki so skočili na drugo mesto lestvice. Gostje so povedli v 17. minuti, ko je Mason Greenwood dosegel svoj sedmi gol v sezoni in se na strelski lestvici na vrhu pridružil Joaquinu Panichelliju iz Strasbourga. Domači so hitro, v 23. minuti, izenačili prek enajstmetrovke Odsonna Edouarda , povedli pa po avtogolu Benjamina Pavarda v 53.

Monaco je z 1:0 odpravil Toulouse in se obdržal pri vrhu lestvice. Edini zadetek je že v tretji minuti dosegel Mohammed Salisu.

V nedeljo bodo še tekme Lille - Metz, Auxerre - Le Havre, Angers - Lorient, Rennes - Nice in Lyon - Strasbourg. Že v petek je Pariz doma izgubil proti Nantesu z 1:2.

Na lestvici ima PSG zdaj 20 točk, Lens 19, Marseille 18, Monaco pa 17. Strasbourg, Lyon in Lille s tekmo manj sledijo s 16, 15 in 14 točkami.