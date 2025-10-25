Hakimi in Doue zadela za zmago PSG-ja proti Brestu

Parižani so proti Brestu že v prvem polčasu prišli do lepe prednosti z 2:0, oba gola pa je dosegel bočni branilec Achraf Hakimi, in sicer v 29. in 39. minuti. Zmago je potrdil Desire Doue, ki se je med strelce vpisal v 96. minuti.
Eden derbijev kroga med Lensom in Marseillom se je končal z zmago domačinov, ki so skočili na drugo mesto lestvice. Gostje so povedli v 17. minuti, ko je Mason Greenwood dosegel svoj sedmi gol v sezoni in se na strelski lestvici na vrhu pridružil Joaquinu Panichelliju iz Strasbourga. Domači so hitro, v 23. minuti, izenačili prek enajstmetrovke Odsonna Edouarda, povedli pa po avtogolu Benjamina Pavarda v 53.
Monaco je z 1:0 odpravil Toulouse in se obdržal pri vrhu lestvice. Edini zadetek je že v tretji minuti dosegel Mohammed Salisu.
V nedeljo bodo še tekme Lille - Metz, Auxerre - Le Havre, Angers - Lorient, Rennes - Nice in Lyon - Strasbourg. Že v petek je Pariz doma izgubil proti Nantesu z 1:2.
Na lestvici ima PSG zdaj 20 točk, Lens 19, Marseille 18, Monaco pa 17. Strasbourg, Lyon in Lille s tekmo manj sledijo s 16, 15 in 14 točkami.
Francosko prvenstvo, 9. krog, izidi sobotnih tekem:
Brest - PSG 0:3 (0:2)
Monaco - Toulouse 1:0 (1:0)
Lens - Marseille 2:1 (1:1)
