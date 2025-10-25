Svetli način
Nogomet

Hakimi in Doue zadela za zmago PSG-ja proti Brestu

Brest, 25. 10. 2025 19.08 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Branilec naslova francoskih prvakov Paris Saint-Germaine je v devetem krogu francoskega državnega prvenstva gostoval pri Brestu in zmagal s 3:0. Z zadetkoma, ki sta Parižane dvignila na vrh prvenstvene lestvice, sta se izkazala Achraf Hakimi in Desire Doue. Pred tem krogom vodilni Marseille je na gostovanju pri Lensu izgubil z 1:2 in padel na tretje mesto.

Achraf Hakimi
Achraf Hakimi FOTO: Profimedia

Parižani so proti Brestu že v prvem polčasu prišli do lepe prednosti z 2:0, oba gola pa je dosegel bočni branilec Achraf Hakimi, in sicer v 29. in 39. minuti. Zmago je potrdil Desire Doue, ki se je med strelce vpisal v 96. minuti.

Eden derbijev kroga med Lensom in Marseillom se je končal z zmago domačinov, ki so skočili na drugo mesto lestvice. Gostje so povedli v 17. minuti, ko je Mason Greenwood dosegel svoj sedmi gol v sezoni in se na strelski lestvici na vrhu pridružil Joaquinu Panichelliju iz Strasbourga. Domači so hitro, v 23. minuti, izenačili prek enajstmetrovke Odsonna Edouarda, povedli pa po avtogolu Benjamina Pavarda v 53.

Preberi še Vse na enem mestu: PSG zabil sedem, Barca in PSV pa po šest zadetkov

Monaco je z 1:0 odpravil Toulouse in se obdržal pri vrhu lestvice. Edini zadetek je že v tretji minuti dosegel Mohammed Salisu.

V nedeljo bodo še tekme Lille - Metz, Auxerre - Le Havre, Angers - Lorient, Rennes - Nice in Lyon - Strasbourg. Že v petek je Pariz doma izgubil proti Nantesu z 1:2.

Na lestvici ima PSG zdaj 20 točk, Lens 19, Marseille 18, Monaco pa 17. Strasbourg, Lyon in Lille s tekmo manj sledijo s 16, 15 in 14 točkami.

Francosko prvenstvo, 9. krog, izidi sobotnih tekem:

Brest - PSG 0:3 (0:2)

Monaco - Toulouse 1:0 (1:0)

Lens - Marseille 2:1 (1:1)

nogomet francosko prvenstvo paris saint germain
