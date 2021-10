Nova Hallandova 'čarovnija', o kateri mnogi dvomijo

Erling Braut Haaland je tri žoge postavil eno na drugo in jih nato s kirurško natančnostjo eno za drugo poslal v isti kot gola. Ob koncu se je v nejeveri prijel za glavo, kot bi tudi sam ne mogel verjeti, da mu je uspelo. Video so sicer objavili že pred sobotno tekmo Borussie in zraven pripisali: "On ne zgreši. Erling Haaland je neverjeten!" Omenjeni video so delili tudi na klubski strani Borussie in pripisali: "To je resnično, verjemite nam."

Vseeno pa so se navijači spraševali, ali je vse skupaj trik ali pa mu je zares uspelo, in predvsem na družbenih omrežjih je bilo precej polemik na to temo. Nekateri so podvomili že o tem, da mu je uspelo tri žoge postaviti eno na drugo in da so obstale na istem mestu, drugi so menili, da je šlo za tehnični trik s kamero. V eni od internetnih anket jih je več kot 40 odstotkov glasovalo, da je vse skupaj trik. Ustvarite si svoje mnenje in presodite sami ...