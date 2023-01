Haller se je po uspešni bitki z rakom vrnil na treninge Borussie

28-letni Sebastien Haller po skoraj pol leta znova trenira s soigralci pri Borussii Dortmund. Reprezentantu Slonokoščene obale so namreč lanskega julija po slabem počutju diagnosticirali raka mod, ki ga je po kemoterapiji in operaciji nato tudi uspešno prestal.

Sebastien Haller je julija lani iz nizozemskega Ajaxa za 35 milijonov evrov prestopil k Borussii Dortmund, kjer naj bi zamenjal Norvežana Erlinga Haalanda, ki je odšel v Manchester City. A le dva tedna po prestopu se je po enem izmed treningov začel slabo počutiti, zaradi česar so ga klubski zdravniki poslali na podrobnejšo preiskavo in odkrili, da ima raka na modih. Po histološkem pregledu so visokoraslega napadalca sprva poslali na kemoterapijo, novembra pa so mu nato maligni tumor na modih tudi kirurško odstranili.

28-letnik se je tako po skoraj šestih mesecih boja z rakom vrnil na treninge članskega moštva Borussie Dortmund, ki se te dni v španski Marbelli pripravlja na vrnitev nemške Bundeslige. "Pozdravljeni fantje, končno sem nazaj," je dejal Haller v video sporočilu na uradnem profilu Dortmunda na Twitterju.

"Ni bilo lahko, a z vašo podporo mi je bilo lažje premagati bolezen. Se že veselim, da se bomo na domačem stadionu skupaj veselili zmag," je še dodal napadalec in o boju z zahrbtno boleznijo povedal: "Vso delo v zadnjih šestih mesecih je bilo vredno. Na poti sem, na primer v bolnišnici, srečal veliko ljudi, ki so tisti trenutek v boljšem stanju, s čimer se je včasih težko sprijazniti, a moraš v takšnih trenutkih le verjeti, da boš tudi ti enkrat bolje. Veliko sem se pogovarjal s Timom Baumgartlom, Marcom Richterjem in JP Boetiusom. Kljub enaki diagnozi je bolezen pri vseh potekala drugače, a smo si lahko izmenjali zelo dragocene nasvete." 28-letnik se ob tem najbolj veseli svoje prve tekme na domačem Westfalenstadionu: "Ta trenutek se vrti v mojih mislih že od prvega dne. To je tisto, zaradi česar igraš za ta klub."

Napadalec se je že decembra lotil vaj za krepitev telesa in kondicijske priprave, sedaj pa se skupaj s soigralci že aktivno pripravlja na vrnitev na zelenice. Borussia Dortmund bo svojo prvo (domačo) bundesligaško tekmo po premoru odigrala 22. januarja proti Augsburgu. Hallerjevega povratka so se razveselili tudi njegovi soigralci. Marco Reus je pozdravil napadalčevo vrnitev in namignil, da bi prav nekdanji član Ajaxa, za katerega je na 50 tekmah dosegel 32 golov, lahko v drugi polovici sezone naredil razliko pri Dortmundu. "Naježim se, ko ga vidim nazaj na treningu," je dejal kapetan na novinarski konferenci med treningi v Marbelli. "Tako smo veseli, da se je vrnil. Vsi smo občudovali njegov boj. Pokazal je neverjetno mentalno moč, to je res impresivno. In to lahko mi vidimo vsak dan, saj da vedno vse od sebe na treningu." A čeprav Haller, ki je sicer igral za vse mlajše francoske reprezentance, od leta 2020 pa igra za Slonokoščeno obalo, že trenira s soigralci, potrebuje še nekaj časa za vrnitev v tekmovalni ritem: "Seveda mora še vedno nadoknaditi nekaj zaostanka, a mu hitro uspeva. Zelo zabavno je biti znova z njim na treningu, saj nam na dolgi rok tudi daje novo možnost, ki je morda še nimamo v naši igri," in ob tem svari: "Dobro bi bilo, da vsi ostanemo mirni in mu damo čas. Lahko traja še nekaj časa, da najde svoj ritem."

