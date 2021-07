Mariborčani optimistični pred velikim švedskim izzivom: Potrebovali bomo tudi kanček sreče

Mariborčani so se prejšnji petek vrnili iz Erevana, kjer so po drugi zaporedni zmagi z 1:0 prišli do napredovanja v drugi krog kvalifikacij za Konferenčno ligo. Nato so v nedeljo zvečer v domačem prvenstvu ugnali Celjane, v četrtek pa jih že čaka nov obračun, prvi od dveh proti švedskemu Hammarbyju.

"Energija v tej zgodnji fazi sezone ne bi smela biti vprašljiva, imamo dovolj širok kader, ki zmore prestati raznolike izzive. Vemo, kaj nas čaka v Stockholmu. Zanimiva preizkušnja proti tekmecu iz kakovostne lige. Glede na kratek čas, smo se ustrezno pripravili na nasprotnika. Potrebovali bomo tudi kanček sreče, da uresničimo cilj, vendar smo v dobrem stanju in s svojo strategijo, z doslednim izpolnjevanjem vseh nalog se lahko vrnemo v Maribor s spodbudnim izhodiščem za povratno tekmo," je pred četrtkovim obračunom optimističen Simon Rožman.

Posebnost Tele2 Arene, v kateri domuje Hammarby, je tudi ta, da je igrišče zavoljo podnebnih značilnosti pokrito z umetno zelenico. "Pogoji za igro bodo morda specifični, a daleč od tega, da bi pomenili morebitni alibi. Vsaka misel v drugo smer bi bila zgrešena. Imamo še uradni trening, na katerem se moramo prilagoditi na igralno površino. Smo mlada ekipa, željna dokazovanja, ki mora biti osredotočena le na svojo zastavljeno pot. Po informacijah, ki jih imamo, se na stadionu obeta zelo dobro ozračje, kar bo le še dodaten motiv."

Švedi so pred prvim od dveh obračunov v vlogi favoritov, čemur pritrjuje tudi skupna vrednost nogometašev na prestopni tržnici. Hammarbyjevi so ocenjeni na 16,5 milijona, Mariborčani pa so skupaj težki 9,5 milijona.

"Pred nami je dvoboj, v katerem si ne smemo dovoliti prevelikih medsebojnih razdalj. V določenih delih se bomo morali prilagoditi, tudi pri prekinitvah, pri katerih so izjemno nevarni. Imajo nadarjenega mladega trenerja, ki se je izkazal na Švedskem in pripeljal moštvo iz druge v prvo ligo. Ob tem Miloš Milojević zelo dobro pozna našo ligo, saj je pred tem deloval tudi v vlogi pomočnika trenerja pri Crveni zvezdi. Hitro je bil opazen njegov rokopis, ob taktični kulturi švedskega nogometa s svojimi zamislimi prinaša Hammarbyju novo dimenzijo," je o nasprotniku povedal Rožman, ki očitno zelo ceni trenerskega kolego Milojevića.