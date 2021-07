Hammarby na prvi tekmi z Mariborčani do lepe prednosti

Na pretežno umetni travi v švedski prestolnici so domači ob glasni podpori s tribun silovito začeli tekmo. Vijoličastim v prvih minutah niso pustili dihati, že v peti minuti pa so se po zaslugi napake Aleksa Pihlerja znašli v izjemni priložnosti. Toda v dvoboju iz oči v oči z Ažbetom Jugom je Astrit Selmani žogo poslal mimo gola. V deveti minuti je moral znova posredovati Jug, ob strelu z glavo Akinkunmija Amooja je bil na pravem mestu. Ob novi prekinitvi so vijoličasti v obrambi znova "zaspali", osrednji branilec Aziz Ouattara pa je po podaji iz kota povsem sam z glavo poslal žogo mimo gola.

Gostje so se nato le nekoliko otresli pritiska. Prvi je v 19. minuti zapretil Nino Žugelj, ki pa mu precej z leve strani ni uspelo ogroziti Oliverja Dovina v švedskih vratih. Domači so mrežo Maribora zatresli v 31. minuti, a je stranski sodnik po podaji v sredino in Outtarovem strelu z glavo dvignil zastavico. V prejšnji sezoni osmouvrščeno moštvo švedskega prvenstva je še naprej pritiskalo na goste, naslednja lepa priložnost pa je pripadla Mariborčanom. Po podaji Blaža Vrhovca iz kota je najvišje skočil Ilija Martinović in žogo poslal za las mimo leve Dovinove vratnice.

Žugelj je nato ob koncu polčasa poskusil še dvakrat, a je bil nenatančen, podobno kot Gustav Ludwigson na drugi strani. Tudi drugi polčas so švedski pokalni zmagovalci začeli udarno. Vladimir Rodić je v 49. minuti močno sprožil z roba kazenskega prostora, a je žoga ob posredovanju mariborske obrambe za las zgrešila cilj.