Handanović igralec z največ minutami v zadnjih petih letih

Samir Handanović je vrh vratarske lestvice, ki jo je sestavil nogometni observatorij Mednarodnega centra za preučevanje športa (CIES), zasedel pred članom Lyona Antonyjem Lopesom in Andreo Consiglijem (Sassuolo). Nekdanji član Domžal, Zagorja, Udineseja, Trevisa, Lazia in Riminija je tudi v primerjavi z igralci v polju nogometaš, ki je odigral daleč največ minut v petih najmočnejših ligaških tekmovanjih, in sicer 17.010 na 189 tekmah. Lopes, ki je odigral pet tekem manj, je zbral 16.560 minut, Consigli pa s tekmo več od Lopesa 16.552.