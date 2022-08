Handanović ohranil mrežo nedotaknjeno, Bijol predčasno z igrišča

Nogometaši milanskega Interja so v 2. krogu italijanske lige dosegli še drugo zmago. Tokrat so gostili Spezio in jo premagali s 3:0. Udinese je igral proti Salernitani in iztržil točko (0:0), slovenski reprezentant Jaka Bijol pa je moral predčasno z igrišča zaradi udarca, ki ga je dobil v glavo.

Milanska ekipa, pri kateri je Samir Handanović branil celo tekmo, je v 35. minuti povedla po akciji podajalca Romeluja Lukakuja in strelca Lautara Martineza, prednost pa podvojila v 52. minuti po zadetku Hakana Calhanogluja. Joaquin Correa je v 82. minuti le še potrdil zmago. Že pred tem sta bila na delu Slovenca pri Udineseju. Videmska ekipa je igrala proti Salernitani in iztržila točko za 0:0, potem ko je cel drugi polčas igrala z igralcem manj po izključitvi Nehuena Pereza. Pri Udineseju je tekmo sicer začel slovenski reprezentant Jaka Bijol, a po dobrih 20 minutah moral zapustiti igro, potem ko je z glavo trčil z nasprotnim igralcem. Priložnost za igro je dobil tudi Sandi Lovrić, ki je igral cel drugi polčas. Z 0:0 se je končal tudi obračun Torina in Lazia, medtem ko je Sassuolo premagal Lecce z 1:0. Strelec je bil Domenico Berardi. V nedeljo bo Empoli Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja gostil Fiorentino, Napoli Monzo, Atalanta AC Milan, Bologna pa Verono. Krog bodo v ponedeljek končali Roma in Cremonese ter Sampdoria in Juventus.