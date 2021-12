Handanović z 'ničlo' pozdravil novo zmago Interja

Inter, pri katerem je slovenski vratar Samir Handanović branil celo tekmo, je pričakovano premagal Spezio, potem ko sta zadela Roberto Gagliardini v 36. in podajalec pri prvem golu Lautaro Martinez , ki je v 58. minuti izkoristil najstrožjo kazen. Inter se je z zmago vsaj začasno povzpel na drugo mesto, kjer ima 34 točk, točko manj od Napolija in dve več od Milana, ki pa imata tekmo manj.

Oba bosta igrala danes ob 20.45, in sicer bo Milan gostoval pri Genoi, Napoli pa pri Sassuolu. Danes je še Bologna premagala Romo, edini zadetek je v 35. minuti dosegel Mattias Svanberg, četa Joseja Mourihna pa še naprej ne blesti: to je bil še šesti poraz za Romo v tej sezoni, a bo tudi po 15. krogu ostala na petem mestu.

Petnajsti krog je že v torek odprl slovensko obarvan dvoboj Atalante Josipa Iličića in Venezie Domna Črnigoja. S 4:0 ga je dobila prva. Zadnjeuvrščena Salernitana Vida Belca je zvečer proti Juventusu izgubila z 0:2. Fiorentina je premagala Sampdorio s 3:1, pri zmagovalcih je enega izmed golov prispeval tudi srbski napadalec Dušan Vlahović, z 12 goli prvi strelec elitne italijanske lige, Verona in Cagliari pa sta se razšla z 0:0.

Krog bodo v četrtek končali Lazio in Udinese (18.30) ter Torino in Empoli Petra Stojanovića in Lea Štulca (20.45).

Izida:

Bologna - Roma 1:0 (1:0)

Svanberg 35.

Inter - Spezia 2:0 (1:0)

Gagliardini 36., Martinez 58./11-m