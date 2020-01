Handanović z novim soigralcem? Inter v kontaktu z Eriksenom

Christian Eriksen je začel sobotno tekmoz Liverpoolom, ob odhodu z igrišča v drugem polčasu pa je požel glasne žvižge. Tottenhamovi navijači so siti njegovega zavlačevanja, saj Danec nove pogodbe noče podpisati. Vse bolj se zdi, da se 27-letnikova avantura v Londonu bliža koncu, zanj pa so se nedavno ogreli pri Interju.

Milančani v tej sezoni bijejo ogorčen boj z Juventusom za naslov italijanskega prvaka, zato bi jim vsaka okrepitev prišla še kako prav. Eriksena bi utegnili dobiti za relativno majhen denar, saj ima pogodbo s Spursi le še do konca sezone. Lahko pa se tudi zgodi, da bosta obe strani dosegli dogovor, po katerem bo Danec za zdaj ostal pri lanskih finalistih Lige prvakov, nato pa bo poleti k Interju prestopil brez odškodnine.

Christian Eriksen statistika

Na Giuseppe Meazzi so se v minulih dneh sestali z Eriksenovimi predstavniki, saj si želijo prestop izpeljati čim prej. Bojijo se namreč, da se jim bodo v borbi zanj poleti pridružili številni evropski velikani. V povezavah z ofenzivnim vezistom se omenja še Paris Saint-Germain, Real Madrid in celo Juventus. Danca se je povezovalo tudi z Manchester Unitedom, a so na Old Traffordu zanimanje zanikali.

Fernandes kot zamenjava

V kolikor bo 95-kratni danski reprezentant zapustil Spurse, bi praznino v vezni vrsti utegnil zakrpati Gedson Fernandes. 21-letni veliki up Benfice naj bi v Londonu sprva nastopal kot posojen nogometaš, šele po koncu prihodnje sezone pa bi ga lahko pri Tottenhamu dokončno odkupili. Z obema novicama so najprej postregli pri Sky Sportsu, kjer dodajajo, da je dogovor med portugalskim velikanom in trenutno osmo ekipo Premier League že sklenjen.

