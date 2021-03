Handanoviću dvoboj z Iličićem, Inter se je utrdil na vrhu Serie A

Na samem začetku drugega polčasa je v igro vstopil še en Slovenec, in sicer član Atalante Josip Iličić. Kranjčan je zamenjal Ruslana Malinovskega, ki je ostal v garderobi med obema polčasa. Tako smo na slovitem stadionu Giuseppeja Meazze dobili slovenski obračun med starima znancema iz slovenske reprezentance. Inter je nato v nadaljevanju kmalu prvi uspel zatresti mrežo nasprotnika, po zmedi in številnih padcih v kazenskem prostoru je podajo s kota in nadaljnji fliper izkoristil Milan Škriniar. 26-letni slovaški branilec je z natančnim strelom na oddaljeno vratnico premagal tokrat povsem nemočnega Sportiella. V 68. minuti je Atalanta izpeljala lepo akcijo, Kolumbijec Zapata je prišel do strela, a s silovitim strelom z roba kazenskega prostora meril premalo natančno, žoga je romala kakšnega pol metra mimo vrat Handanovića. Inter se je v zaključku tekme osredotočil predvsem na branjenje rezultata, na koncu je nerazzurrom tudi uspelo, s tremi novimi točkami so se od tekmecev oddaljili za šest točk. Prvi zasledovalec AC Milan ima na drugem mestu kar šest točk manj (62/56). Atalanta ostaja na petem mestu z 49. točkami. To je bila še sedma zaporedna zmaga Interja v italijanski Serie A, Atalanta pa je s porazom prekinila niz štirih zapovrstnih zmag.

Serie A, 26. krog, ponedeljkova tekma:

Inter- Atalanta1:0(0:0)

Škriniar 54.