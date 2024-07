Hansi Flick: Moja filozofija je podobna Cruyffovi in Guardiolini

"Moja filozofija je podobna Cruyffovi in Guardiolini. Želim si, da je moja ekipa ves čas aktivna. Ne glede na formacijo, hočem, da moji igralci igrajo dobro in dajejo vse od sebe," je navijače Barcelone z izbranimi besedami navdušil Nemec.

"Je idealen kandidat za naše člansko moštvo. Ceni marljivost in disciplino ter verjame v filozofijo kluba. On je prava izbira, da nas popelje naprej in nas sooči s prihajajočimi izzivi. To bo napravil s prepričanjem, odločnostjo in svežim zanosom," je podporo trenerju, ki je stopil v čevlje Xavija Hernandeza, izkazal predsednik Laporta.

Flick prisega na trdo delo in mlade igralce

Nekdanji strateg münchenskega Bayerna, Hoffenheima, Victorie iz Bammentala in nemške reprezentance se dobro zaveda v kakšen klub je prišel.

"Čutim, da je to neverjeten klub, poln strasti. To strast čutim vsak dan in to obožujem. Ustvariti želimo ekipo s trdno obrambo, ki je izhodišče za dobro igro v napadu," je dejal Flick, sicer poln hvale na delo vseh, ki so del kluba iz Barcelone.