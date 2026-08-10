Shaq udaril po 'kralju': James ni med največjimi legendami Lakersov

Štirikratni dobitnik šampionskega prstana Shaquille O'Neal, od tega je tri osvojil z Lakersi, je mnenja, da LeBron James ne spada med največje legende kluba Los Angeles Lakers, saj je po njegovem mnenju z jezerniki osvojil premalo prstanov. "Za Jamesa je dobro, da je osvojil en naslov," je dejal O'Neal. "Ampak, Kareem Abdul-Jabbar jih je dobil šest (z Lakersi jih je osvojil pet, op. a.), Magic Johnson pet, Kobe Bryant pet in jaz štiri (z Lakersi jih je osvojil tri, op. a.). Torej on je na zabavi, ampak ni na odru," je o svojih razlogih, zakaj James ne spada med večje legende moštva iz mesta angelov, dejal eden najboljših centrov v zgodovini lige NBA.