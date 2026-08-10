Shaq udaril po 'kralju': James ni med največjimi legendami Lakersov

Štirikratni dobitnik šampionskega prstana Shaquille O'Neal, od tega je tri osvojil z Lakersi, je mnenja, da LeBron James ne spada med največje legende kluba Los Angeles Lakers, saj je po njegovem mnenju z jezerniki osvojil premalo prstanov. "Za Jamesa je dobro, da je osvojil en naslov," je dejal O'Neal. "Ampak, Kareem Abdul-Jabbar jih je dobil šest (z Lakersi jih je osvojil pet, op. a.), Magic Johnson pet, Kobe Bryant pet in jaz štiri (z Lakersi jih je osvojil tri, op. a.). Torej on je na zabavi, ampak ni na odru," je o svojih razlogih, zakaj James ne spada med večje legende moštva iz mesta angelov, dejal eden najboljših centrov v zgodovini lige NBA.
O'Neal je obenem komentiral Jamesovo selitev v Philadelphio, ki jo je obsodil Charles Barkley, ki je dejal, da se je 22-kratni udeleženec tekem zvezd odločil v želji po osvojitvi novega naslova. "James ne lovi več prstanov, saj jih ima že štiri. Proti koncu kariere, če lahko pomagaš nekomu drugemu dobiti prstan in še naprej sam dobivati prstane, je to imeniten dosežek," je odločitev 'kralja' komentiral O'Neal.
Ti dve stališči se v Shaqovi oceni prepletata. Jamesove izbire Philadelphie ne vidi kot poskusa ustvarjanja lastne zapuščine. Vendar pa niti enega naslova Lakersov ne postavlja ob bok skupnim številom naslovov, ki jih je navedel za Abdul-Jabbarja, Johnsona in Bryanta.
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