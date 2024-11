Harry Kane blestel na bavarskem derbiju in dosegel hat trick

Nogometaši münchenskega Bayerna so v uvodni tekmi 11. kroga nemške lige premagali Augsburg z 3:0 in začasno prednost pred zasledovalci povečali na osem točk. Najbližje je Leipzig slovenskih igralcev Benjamina Šeška in Kevina Kampla, ki bo svojo tekmo tega kroga igral v soboto v gosteh pri Hoffenheimu.