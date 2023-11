Kje je meja za Harryja Kana, ki v dresu Bayerna piše zgodovino?

Angleški zvezdnik Harry Kane je poleti za 95 milijonov evrov okrepil vrste Bayerna iz Münchna, na prvih 10 ligaških tekmah pa je sodeloval pri kar 20 zadetkih. S hat-trickom na največjem nemškem derbiju proti dortmundski Borussii je postavil rekord za največ golov na prvih desetih tekmah v Bundesligi.

icon-expand Statistika Harryja Kana v dresu Bayern Münchna FOTO: Sofascore.com

Statistika Harryja Kana v dresu Bayern Münchna Harry Kane je v dresu Tottenhama nasprotnike navadil na to, da predstavlja resno grožnjo za njihova vrata, menjava okolja pa na njegovo učinkovitost ni imela nobenega vpliva. 30-letni Anglež je na 10 tekmah v nemški Bundesligi zadel 15 golov in prispeval pet asistenc, v Ligi prvakov pa se je na uvodnih treh tekmah podpisal pod dva zadetka in dve asistenci. "Res smo veseli, da je del naše ekipe. Igranje z njim je pravo doživetje. Iz tekme v tekmo dokazuje, da je briljanten nogometaš," je o angleškem napadalcu povedal kapetan bavarskega velikana Manuel Neuer, ki je na obračunu proti Borussii zaklenil svoja vrata.

icon-expand "Der Klassiker" – derbi med Bayernom in Borussio, ki je zaradi predstave Harryja Kana bolj spominjal na strelski trening Bavarcev FOTO: AP

15 zadetkov na prvih 10 tekmah v Bundesligi je dosežek, ki pred Kanom ni uspel še nikomur. Na prvih 10 tekmah nove sezone je do enakega števila golov v sezoni 1968/69 prišel Gerd Müller, ampak zanj to niso bile prve ligaške preizkušnje v dresu Bayerna. Kane se je pod hat-trick podpisal tudi v devetem krogu na tekmi proti Darmstadtu, s tremi zadetki proti večnemu rivalu iz Dortmunda pa je postal prvi nogometaš z zaporednima hat-trickoma med nemško elito po 12 letih, ko je to uspelo Mariu Gomezu. Po zaslugi Angleža je Bayern po 10 tekmah pri 38 golih, s čimer so izenačili svoj rekord za največ zadetkov po 10 krogih, ki so ga postavili v sezoni 2021/22. Z gol razliko +31 so prav tako postavili mejnik za najboljšo razliko v zadetkih na tej stopnji tekmovanja v zgodovini nemške Bundeslige.

"Za Kana sem imel visoka pričakovanja, ampak to kar počne, je preprosto nenormalno. Igrati z njim je še lažje, kot sem si mislil. Res sem vesel, da sva v isti ekipi, upam pa, da je tudi on vesel, da sva soigralca," je po zmagi nad Borussio z nasmehom na obrazu povedal 20-letni Jamal Musiala, ki je po podatkih Transfermarkta vreden enako kot Kane –110 milijonov evrov. "Poleg tega, da doseže zadetek iz kateregakoli položaja, je tudi vrhunski podajalec. Vse kar moram narediti, je da najdem prostor pred nasprotnikovim golom, Kane pa me bo vedno našel s podajo. Proti Dortmundu mi je enkrat izjemno asistiral in znašel sem se v priložnosti, iz katere bi moral zadeti. Kot ekipa iz tekme v tekmo napredujemo in verjamem, da bomo v nadaljevanju sezone še boljši," je zaključil Musiala.

icon-expand Harry Kane in Jamal Musiala FOTO: AP

Zaradi izjemne forme kapetana angleške reprezentance malo priložnosti za igro dobiva 18-letni Mathys Tel, ki pa vsakič, ko ga glavni trener Thomas Tuchel pošlje na zelenico, minute na igrišču odlično izkoristi. "Kane je moj idol, to ni skrivnost. Res je vrhunski napadalec, kar je dokazoval že v dresu Tottenhama. Vesel sem, da je prišel, saj se bi težko učil od koga boljšega. Na treningih velikokrat pride do mene in mi pove, kaj bi lahko naredil boljše, za kar sem mu zelo hvaležen," je o Kanu povedal mladi Francoz, ki v letošnji sezoni v povprečju doseže zadetek na vsakih 72 minut.