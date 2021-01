Hasenhütll po zmagi nad Liverpoolom v solzah: 'Kriv je veter'

Trener Southamptona Ralph Hasenhüttl ni mogel skrivati čustev po veliki zmagi nad Liverpoolom (1:0), svoji prvi z redsi v vlogi trenerja Svetnikov. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je v solzah padel na kolena. Po tekmi se je pošalil, da za solze niso bila kriva čustva, pač pa veter.

icon-expand Ralph Hasenhüttl (na kolenih) v solzah po koncu tekme z Liverpoolom. FOTO: AP

"Imel sem solze v očeh – zaradi vetra," se je v pogovoru za BBCpošalil trener Southamptona. Kasneje je Hasenhüttl le pojasnil, zakaj je bil tako čustven po veliki zmagi Southamptona nad aktualnimi prvaki v 17. krogu Premier League, s katero so se Svetniki prebili kar na šesto mesto ligaške lestvice. "Ko sem videl svoje fante, ki se borijo z vsem, kar premorejo, sem bil zares ponosen. Proti Liverpoolu moraš odigrati perfektno tekmo in mislim, da nam je to uspelo," je po tekmi dodal avstrijski trener. "Čutil sem, da smo pod izjemnim pritiskom, in branjene okoli kazenskega prostora je bilo danes ključno – nato je bilo treba še vedno poskusiti in igrati nogomet. To nam je dobro uspelo," je čustveno razlagal 53-letnik iz nam sosednjega Gradca. Ta je prvič odvzel kakšno točko precej slovitejšemu trenerjuJürgenu Kloppu – na preteklih štirih tekmah je namreč Avstrijec na klopu Southamptona vselej izgubil."Jürgen je edini trener, ki mu do zdaj še nisem uspel ukrasti točke. Pred sezono sem se šalil z njim, da mu bom nekoč morda lahko ukradel točko. To je bil popoln večer," se je na novinarski konferenci smejalo Avstrijcu, ki je podobno kot Klopp pred prihodom na Otok deloval v Nemčiji, in sicer nazadnje v RB Leipzigu.

"To je bila intenzivna tekma, skoraj sem ostal brez glasu. Fantje so utrujeni, moraš biti, če želiš premagati takšno ekipo. Verjeli so v to, kar so počeli," je ključ do izjemne zmage, ki je pomenila šele drugi Liverpoolov poraz v tej sezoni Premier League, še skušal orisati trener Southamptona. Odločilni gol je že v izteku druge minute obračuna zabil Danny Ings. "Zelo je strasten in v našo igro vnaša strast–to je za nas izvrstno," je trenerjevo delo za Sky Sports pokomentiral strelec odločilnega zadetka Ings. "Zadnjih nekaj sezon je bilo za nas v tem času zelo težkih in začeti sezono na takšen način je izjemno, toda še se bomo skušali izboljšati. Ne želimo si obstati, pač pa nadaljevati," je poudaril Ings.

icon-expand Sadio Mane in Kyle Walker-Peters. FOTO: AP

Klopp s prstom pokazal na sodnike

Povsem drugačnega razpoloženja je bil po tekmi razumljivo nemški trener na klopi Liverpoola Jürgen Klopp. Ta je imel tokrat precej za povedati čez delo sodnikov; ocenil je namreč, da so bili redsi prikrajšani za očitno enajstmetrovko ob padcu Sadia Maneja. "Kar je Andre Marriner naredil Sadiu Maneju nocoj ... Nisem prepričan, da je to v redu," se je jezil Klopp. "Manchester United ima več dosojenih enajstmetrovk v dveh letih kot jaz v petih letih in pol," je nadaljeval nemški strateg. A vprašanje je, ali so za poraz res krivi sodniki. Liverpool namreč trenutno resnično ni v najboljši formi. Na zadnjih treh tekmah so redsi zbrali vsega dve točki od možnih devetih. Nogometaši Liverpoola sicer ostajajo na vrhu ligaške lestvice, a z enakim točkovnim izkupičkom (33 točk) kot Manchester United, ki ima tekmo manj.