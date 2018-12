Hat-trick Balea za gladko uvrstitev Reala v finale klubskega SP

Evropski in azijski velikan sta obračun v Združenih arabskih emiratih začela previdno, igra je v glavnem potekala med obema kazenskima prostoroma. Favorizirani Madridčani so šele v drugi polovici prvega polčasa upravičili vlogo papirnatega favorita, med 28. in 35. minuto so južnokorejskega vratarja Suntaeja Kwounanevarno ogrozili Bale, Nemec Toni Kroos in Francoz Karim Benzema. Španski kraljevi klub je svojo premoč na zelenici unovčil šele v končnici prvega polčasa, po kombinirani akciji in dvojni podaji z Brazilcem Marcelom je v 44. minuti zadel Bale za vodstvo z 1:0.

Madridčani so v 49. minuti izpeljali novo nevarno akcijo, po predložku Bala z leve strani se je v lepi priložnosti znašel Benzema, njegov strel pa je z golove črte izbil Shuto Yamamoto. Le štiri minute kasneje pa je obrambna vrsta japonske ekipe naredila grobo napako, njihovo nespretnost pa je izkoristil Bale in povišal na 2:0. Valižan je v 55. minuti znova zablestel v polnem sijaju in po vnovični asistenci Marcela dosegel "hat-trick" na osrednjem stadionu v Abu Dabiju. Nogometaši s Pirenejskega polotoka so po prepričljivem vodstvu zaigral nekoliko bolj ležerno, kar je izkoristil Shoma Doiin v 78. minuti znižal na 1:3.