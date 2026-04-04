City doma povozil Liverpool, Southampton presenetil Arsenal

V sinjemodrem delu Manchestra je ponovno zablestel norveški stroj za zadetke Erling Haaland , ki je za spremembo začetnega izida poskrbel v 39. minuti z bele pike. Prednost meščanov je povišal tik pred odhodom na odmor. Hitro po začetku drugega polčasa je tretji zadetek domače zasedbe dosegel Antoine Semenyo , zadnji žebelj v krsto Redsov pa je z zadetkom v 57. minuti zabil Haaland. Liverpool je imel nato zlato priložnost za znižanje zaostanka, a je najstrožjo kazen zapravil Mohamed Salah , tako da je ostalo 4:0.

Topničarji so še drugi teden zapored izpadli iz boja za osvojitev pokalne lovorike. Po porazu v finalu ligaškega pokala so klonili tudi v četrtfinalu najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu. Na jugu Otoka je bil premočen drugoligaš Southampton.

Domači so povedli že v prvem polčasu, v 35. minuti je podajo Jamesa Breeja izkoristil Ross Stewart in poskrbel za delirij na domačih tribunah. Londončane je v tekmo vrnil trenutno vroč napadalec Victor Gyökeres, ki je zadel po asistenci Kaia Havertza. Za dokončno zmago domačih in vnovičen pokalni poraz topničarjev pa je v 85. minuti poskrbel Shea Charles. Arsenal bo zdaj vse moči uperil v osvojitev Premier lige, ob tem pa je seveda vredno omeniti, da ostajajo eni glavnih favoritov za dvig trofeje prestižne Lige prvakov.

Na delu je bil še en londonski klub. Chelsea je z visokih 7:0 ugnal tretjeligaša Port Vale. Varovanci Liama Roseniorja so zabeležili kar sedem različnih strelcev.