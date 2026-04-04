Nogomet

City doma povozil Liverpool, Southampton presenetil Arsenal

Manchester, 04. 04. 2026 23.36 pred 23 dnevi 2 min branja 9

Avtor:
A.M. Lu.M
Manchester City - Liverpool

Na prvi četrtfinalni tekmi najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu, FA pokala, je Manchester City s 4:0 premagal Liverpool. Za sinjemodre je tri zadetke dosegel Erling Haaland, na drugi strani pa je Mohamed Salah z zgrešeno enajstmetrovko zapravil priložnost za ublažitev bolečega udarca. Arsenal je v gosteh presenetljivo izpadel proti drugoligašu Southamptonu.

V sinjemodrem delu Manchestra je ponovno zablestel norveški stroj za zadetke Erling Haaland, ki je za spremembo začetnega izida poskrbel v 39. minuti z bele pike. Prednost meščanov je povišal tik pred odhodom na odmor. Hitro po začetku drugega polčasa je tretji zadetek domače zasedbe dosegel Antoine Semenyo, zadnji žebelj v krsto Redsov pa je z zadetkom v 57. minuti zabil Haaland. Liverpool je imel nato zlato priložnost za znižanje zaostanka, a je najstrožjo kazen zapravil Mohamed Salah, tako da je ostalo 4:0.

FOTO: AP

Arsenal v gosteh klonil proti Southamptonu

Topničarji so še drugi teden zapored izpadli iz boja za osvojitev pokalne lovorike. Po porazu v finalu ligaškega pokala so klonili tudi v četrtfinalu najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu. Na jugu Otoka je bil premočen drugoligaš Southampton.

FOTO: Profimedia

Domači so povedli že v prvem polčasu, v 35. minuti je podajo Jamesa Breeja izkoristil Ross Stewart in poskrbel za delirij na domačih tribunah. Londončane je v tekmo vrnil trenutno vroč napadalec Victor Gyökeres, ki je zadel po asistenci Kaia Havertza. Za dokončno zmago domačih in vnovičen pokalni poraz topničarjev pa je v 85. minuti poskrbel Shea Charles. Arsenal bo zdaj vse moči uperil v osvojitev Premier lige, ob tem pa je seveda vredno omeniti, da ostajajo eni glavnih favoritov za dvig trofeje prestižne Lige prvakov.

Na delu je bil še en londonski klub. Chelsea je z visokih 7:0 ugnal tretjeligaša Port Vale. Varovanci Liama Roseniorja so zabeležili kar sedem različnih strelcev.

FA pokal, četrtfinale, izidi:

Manchester City - Liverpool 4:0 (2:0)

Chelsea - Port Vale 7:0 (3:0)

Southampton - Arsenal 2:1 (1:0)

West Ham - Leeds -:- (-:-)

nogomet fa pokal Manchester City liverpool
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sl0venc
04. 04. 2026 19.17
Danes ob devetih bo tekma Atletico - Barcelona.
the kop
04. 04. 2026 16.30
Luzepool, in čelavi lost!
Ursooo
04. 04. 2026 16.37
Liverpool 4ever, ampak letos je pa tole ena huda sramota. Plešastega nagnat, potem pa mlade igralce iz akademije, pa gremo z nule!
Joško s Krasa
04. 04. 2026 18.41
Lansko sezono so do februarja še igrali na Klopov
Joško s Krasa
04. 04. 2026 18.44
.....način,kar je sevada ostalo od Klopa. Po tem so se začeli vrstiti porazi,predvsem v pomembnih tekmah. Ja Slota je treba poslat in to čimprej.
Fossil
04. 04. 2026 16.28
Kva je pa ta model grd, hudo!!
walter2
04. 04. 2026 18.08
Bi pa res rad tebe videl v živo
St. Gallen
04. 04. 2026 18.28
Njegov nick pove
Fossil
04. 04. 2026 18.49
Aja?
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
