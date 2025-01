La Liga: Hat-trick Mbappeja in raketa Barcelone v mreži Valencie

21. krog španskega prvenstva sta zaznamovala večna rivala Real in Barcelona. Madridčani, ki so prva ekipa na lestvici, so prišli do zmage nad Valladolidom, pri čemer je zablestel Kylian Mbappe, ki je dosegel prvi hat-trick v dresu kraljevega kluba. Poleg tega so se trije zadetki v gosteh zgodili prvič po tem, ko je za to poskrbel Cristiano Ronaldo. Barcelona je odpihnila Valencio, nasula jim je pravljičnih sedem zadetkov. Drugi klub iz Madrida, kjer igra tudi naš Jan Oblak, je le remiziral z Villarrealom (1:1). Več pa si lahko pogledate v videu.