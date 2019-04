Hazard in Neymar skupaj v Realu? Zidane odgovarja: Lahko!

Madridski Real v letošnji sezoni po dolgem času ne bo osvojil nobene lovorike. V španskem kraljevem pokalu in državnem prvenstvu jih je prepričljivo ugnalaBarcelona. V Ligi prvakov pa je njihovo triletno vladavino že v osmini finala končalo mlado in poletno moštvo Ajaxa. Po neuspehih se je tako na klop 13-kratnih evropskih prvakov vrnil tvorec zadnjih uspehov, Zinedine Zidane. Po poročanju dobro obveščenih španskih medijev, bo imel Francoz v poletnem prestopnem roku na voljo ogromno denarja in imel povsem proste roke pri izbiri novih igralcev. Moštvo madridskega Reala bo v prihodnji sezoni nastopili v močno spremenjeni zasedbi.

HAZARD

Klub bi lahko zapustila Gareth Balein Isco, vse pogosteje pa se omenja prihod Edena Hazarda, ki je že večkrat javno izrazil željo, da bi rad zapustil Chelsea in se preselil v Madrid. Ni skrivnost, da si pri Realu želijo tudi Kyliana Mbappejain po najnovejših novicah celo Neymarja. Brazilec je bil leta 2013 že praktično dogovorjen za prestop v Madrid, a ga je nato v zadnjem trenutku večnim tekmecem 'ukradla' Barcelona. Superzvezdnik se je nato poleti 2017 za rekordnih 222 milijonov evrov preselil v PSG, a zdi se, da se bo njegova francoska avantura zelo kmalu končala. Mnogi strokovnjaki so prepričani, da je Neymar prestopil v PSG zgolj zaradi tega, ker je vedel, da Barcelona ne bo nikoli privolila v njegov prestop k Realu iz njihovih vrst. Sedaj se zdi, da je Zidane že začel s sestavljanjem seznama želja za prihajajoči prestopni rok in na vrhu teh želja sta prav Hazard in Neymar.

NEYMAR

In prav o prestopnem roku je moral Zidane odgovarjati na zadnji novinarski konferenci pred tekmo španske La Lige."Lahko igrata skupaj v Španiji! Veliko igralcev želi priti sem in igrati za Real Madrid. Toda najprej počakajmo na prestopni rok, da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Če bo imel glavno besedo pri izbiri igralcev? Ne, nisem niti glavni pri sebi doma! V tem klubu je veliko pomembnih ljudi, ki mi pomaga pri tovrstnih odločitvah. Ideja je, da za naslednje sezone okrepimo napad. Sedaj pa počakajmo, da vidimo, kaj lahko postorimo," je dejal Zidane, ki bo naslednjo sezono napadal četrti naslov v Ligi prvakov kot trener galaktikov iz Madrida.