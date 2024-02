Hazard izlil dušo: Messi je edini, ki je bil bolj nadarjen od mene

Nekdanji belgijski reprezentančni napadalno usmerjeni vezist je bil nedvomno veliki talent, ki pa svoje nadarjenosti ni znal vedno usmeriti v pravo smer, kar je posledično privedlo, da je še pred svojim 33. rojstnim dnem sprejel odločitev o morda prezgodnjem odhodu v športni pokoj. "Bil sem lena oseba. Da bi ohranjal svoje telo v podobni kondiciji kot to vrsto let počne Cristiano Ronaldo , mi nikoli ni padlo na pamet," je v pogovoru za France Football uvodoma dejal Hazard.

"Po tekmi sem se veliko raje družil s prijatelji, spil kakšen kozarec rujnega ali pa pivo, kot pa da bi se odpravil v ledeno kopel in tam preživljal ure. Ali pa, da bi hodil na večurne terapije za hitrejšo regeneracijo po napornih treningih ali tekmah ... Ni mi padlo na pamet kaj takega. Nekateri so me imeli za čudaka, se čudili mojim potezam, a to sem jaz, Eden Hazard, z vsemi svojimi plusi in minusi," pripoveduje nekdanji član velikanov, madridskega Reala in londonskega Chelseaja.

V nadaljevanju je starejši od bratov Hazard ponudil zanimivo primerjavo med špansko Laligo in angleško Premier league. "V slednji so veliko bolj spoštovali čisti nogometni talent kot pa v Španiji. Tam se igra veliko bolj 'umazan' nogomet kot pa na Otoku. V španskem prvenstvu je veliko podlega pretvarjanja, simuliranja, umazanih udarcev pod pasom, nato pa se delajo Francoze. Toda tudi takšne poteze so del našega prelepega športa, ki pa mi včasih ni najbolj jasen," se takšnih in drugačnih preizkušenj s španskih in angleških nogometnih zelenic spominja 33-letnik.