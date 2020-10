Hazard končno zablestel, Real do visoke zmage nad Huesco

Nogometaši madridskega Reala so v 8. krogu španske La Lige na domačem stadionu Alfreda di Stefana s 4:1 premagali zasedbo Huesce. Pod zadetke galaktikov so se podpisali Eden Hazard, Karim Benzema (uspešen je bil dvakrat) in Federico Valverde.

Eden Hazard, draga okrepitev Real Madrida, ki se je v pretekli sezoni borila s številnimi poškodbami, je končno pokazal žarek upanja za navijače galaktikov. Ob zmagi Real Madrida nad Huesco je zabil izjemen zadetek z razdalje, kar je bil šele njegov drugi zadetek v dresu galaktikov in prvi po neverjetnih 392 dneh. Belgijski napadalec, ki je za dva zadetka v dresu Reala potreboval kar 24 nastopov, je v 40. minuti prvi načel mrežo gostov iz Huesce, tik pred iztekom prvega polčasa pa je na 2:0 povišalKarim Benzema. Ta je s prsmi lepo sprejel žogo, nato pa z levico matiral gostujočega vratarja Andresa Fernandeza. Ta se je z levico žoge sicer še dotaknil, a je bil strel premočan, tako da je letel v malo mrežico Heuscinega gola. Na začetku drugega polčasa je po dobrih osmih minuta igre na 3:0 povišal Federico Valverde, ki v zadnjem času igra v vse boljši formi. Valverde je bil sicer podajalec pri prvem zadetku Reala, a je tam večino dela tam opravil kar Hazard sam. Tokrat se je z nesebično podajo izkazal Benzema, ki je videl povsem osamljenega Urugvajca, ki je z natančnim in močnim diagonalnim strelom matiral Fernandeza za vodstvo Reala s 3:0. Častni zadetek Huesce je padel v 75. minuti iz lepe akcije, ko je v obrambi zamudil kapetan Segio Ramos, 32-letni David Ferreiro pa je po dobri podaji Rafaela Mira z zelo natančnim strelom iz težkega (padajočega) položaja matiral vratarja galaktikov Thibauta Courtoisa. Končnih 4:1 je v zadnji minuti rednega dela tekme postavil Benzema. Tokrat ga je s podajo z glavo lepo zaposlil Rodrygo, Benzema pa je z neposredne bližine 'snel' žogo 'prijatelju' Viniciusu za visoko zmago Madridčanov. Izid:

Real Madrid- Huesca4:1 (2:0)

Hazard 40., Benzema 45., 90., Valverde 54.; Ferreiro 75.