Hazard: Ne vem, če je to bila moja zadnja tekma na Stamford Bridgu

"Ne razmišljam o tem. V glavi imam le to, da osvojim kaj s tem klubom in s to ekipo. Ne vem, če bo finalna tekma v Bakuju zadnja v dresu Chelseaja. Poskusil bom osvojiti lovoriko za ta klub in to ekipo," je novinarjem po izločitvi Eintracht Frankfurta dejal Eden Hazard, ki je v streljanju enajstmetrovk zadel odločilni, zadnji strel z bele točke. Večkrat v tej sezoni se je Belgijec izkazal za ključnega v modrem dresu, a že kar nekaj časa ga javno snubijo v Real Madridu, kjer si ga močno želi francoski strateg Zinedine Zidane.

Da je pomemben igralec za Chelsea, je poudaril tudi španski vratar Kepa Arrizabalaga. "Tukaj ga imajo zelo radi. Namenili so mu veliko število plakatov. Pomemben igralec je," je poudaril baskovski vratar, ki bi si seveda želel, da odlični belgijski napadalec ostane v Londonu. Še posebej zato, ker je Chelsea dobil kazen prepovedovanja nakupovanja v naslednjih dveh prestopnih rokih.