Hazard: Ni logično, da zlate žoge ne bi prejel najboljši na svetu

Razprave o tem, kdo si zasluži letošnjo nagrado zlata žoga, so bile v polnem teku. Toda sedaj je vse jasno. Že osmič v svoji karieri bo to najprestižnejšo nagrado v svetu nogometa prejel eden in edini Lionel Messi. S tem dejstvom se strinja tudi Eden Hazard, ki je prepričan, da bo tudi tokrat nagrada romala v prave roke, ali bolje, noge.

icon-expand Lionel Messi FOTO: AP

Lionel Messi se bo nocoj znova vpisal v zgodovino. Kot prvi nogometaš bo namreč prejel že osmo prestižno nagrado zlata žoga. Čeprav so se mnogi spraševali, ali je Argentinec zasluženo letošnji dobitnik nagrade, pa je veliko pomembnih nogometnih imen, ki se s tem strinjajo. Argentinca vidijo kot pravega in edinega legitimnega, ki si to zasluži. Nekdanji nogometaš Real Madria Eden Hazard je tako izjavil: "Ne bi bilo logično, da letos ne bi prejel te nagrade. Je najboljši igralec v zgodovini nogometa in gre za leto, ko je s svojo državo osvojil svetovno prvenstvo."

Argentinec je na nogometnih odrih kraljeval več kot desetletje. Svojo bogato nogometno kariero pa je leta 2022 dopolnil še s tako želeno lovoriko, ko je s svojo državo tretjič v zgodovini postal svetovni prvak. In ravno to prvenstvo ga je skupaj s sedmimi zadetki in tremi asistencami postavilo v sam vrh izbrancev za letošnjo nagrado Ballon d'Or. Messi je z zavedanjem, da ima najverjetneje zadnjo priložnost, da uresniči svoje največje nogometne sanje, vstopil na turnir v Katarju in po finalnem obračunu proti Franciji, ko so na koncu streljali 11-metrovke, postal junak, ki ga je slavil ves svet.

