Hazard vnovič poškodovan: ostal brez osmine finala LP in 'el clasica'

Barcelona bo torkovo tekmo osmine finala Lige prvakov z Napolijem v Neaplju odigrala brez bočnega branilca Sergija Roberta, ki lahko igra tudi v vezni vrsti. Roberto bo zaradi poškodbe zadnje desne stegenske mišice počival tri ali štiri tedne in bi se lahko vrnil šele za povratni obračun. Prenos se na Kanalu A in VOYO začne ob 20.40, dan kasneje, v sredo, 26. februarja, se bosta v Madridu ob prenosu na Kanalu A in VOYO udarila Real in Man. City.

Po poročanju spletne strani madridskega športnega časnika AS ima Eden Hazardpočeno desno mečnico in bo "počival najmanj dva meseca". Hazard je po povratku iz Valencie, kjer je ob porazu Real Madrida z 0:1 proti Levanteju igral dobro uro, prestal dodatne preglede, madridski klub pa je njegovo poškodbo potrdil v skopi izjavi za javnost.

"To z Edenom ne kaže dobro. Gre za več kot udarec in poleg tega tam, kjer je že bil poškodovan,"je takoj po tekmi na stadionu Ciutat de Valencia dejal Realov trener Zinedine Zidane.

ASnapoveduje, da bi lahko Hazard počival več kot dva meseca, gotovo ne bo igral na sredini prvi tekmi osmine finala Lige prvakov z Manchester Cityjem (prenos ob 20.40 na Kanalu A in VOYO) in na ligaškem "el clasicu" proti Barceloni, ki je na sporedu v nedeljo, 1. marca. Povratni dvoboj s Cityjem v Manchestru bo 17. marca, tudi to tekmo pa bo Belgijec moral izpustiti, potem ko je moral zaradi udarca, ki ga je utrpel na tekmi Lige prvakov s Paris Saint-Germainom, že počivati skoraj tri mesece. Po povratku na zelenice je odigral le dve tekmi, prejšnjo nedeljo s Celto in to soboto z Levantejem.