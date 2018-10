Hazard odkrito: Ne bom lagal, že od malih nog sanjam o Realu

Eden Hazard je po zmagi Chelseaja v Southamptonu (3:0) zatrdil, da še vedno "sanja" o igranju za madridski Real, in da si še vedno želi, da bi do njegovega prestopa h kraljevemu klubu prišlo. V isti sapi je Belgijec tudi dejal, da v Španijo ne želi oditi v slabih odnosih s trenutnimi delodajalci, ki so ga medse sprejeli leta 2012 po prestopu iz Lilla.

V novo sezono je Hazard vstopil odlično in na osmi tekmi Premier League minuli konec tedna prispeval že sedmi gol, a ima na pogodbi le še dobro sezono in pol "obvezne zvestobe". Že poleti je bilo (spet) veliko govora o njegovi neizbežni selitvi na Bernabeu, a ga je po pogovoru uspel zadržati novinec na trenerski klopi Maurizio Sarri, ki je s svojimi napadalnimi metodami hitro osvojil srca varovancev.

Zjutraj se zbuja tudi z mislijo o odhodu

"Real Madrid je najboljši klub na svetu," je navijačem belega baleta in morebitnim bodočim delodajalcem po tekmi na južni obali Anglije polaskal Hazard. "Ne bom lagal, že od malih nog sanjam o tem (igranju za Real, op. a.). Bomo videli. O tem si ne želim govoriti vsak dan. Nimam časa, a o moji prihodnosti bomo kmalu govorili,"je nadaljeval Belgijec.

"V moji glavi je tako, da se včasih zjutraj zbudim in mislim, da si želim oditi. Včasim mislim, da si želim ostati. Odločitev je težka. To je moja prihodnost. Imam 27 let in januarja bom star 28. Ko o nečem sanjaš, je to tako, da si želiš to uresničiti. Kot sem že velikokrat rekel: če bom odšel, bom vesel, vem, da bom srečen, če bom ostal,"še pravi nogometaš, ki je po odlično odigranem svetovnem prvenstvu in osvojenem tretjem mestu dejal, da je "prišel čas za novo izkušnjo" in da je Real klub, v katerega si najbolj želi.

Ne potrebuje takšne drame kot Courtois

Zdaj pravi, da Chelseaja v nobenem primeru ne namerava zapustiti kot rojak Thibaut Courtois, ki je pri prestopanju v Madrid izpuščal treninge na Otoku in tako pritiskal na klubsko vodstvo, čeprav je obljubil, da bo podpisal novo pogodbo z modrimi. Pohvalil je tudi nov pristop trenerja Sarrija, ki je po precej obrambno naravnanih vladavinah Joseja Mourinha in Antonia Contejav klub prinesel obilo osvežitev.

"Takšne (drame, op. a.) si ne želim. Želim si, kar je dobro zame, a želim si tudi tisto, kar je dobro za klub, kajti klub mi je dal vse. Ne želim si reči: 'Da, podpisal bom novo pogodbo.' Nato pa je ne bi podpisal. O (novi pogodbi, op. a.) bi lahko govoril zdaj. Če pridejo do mene, potem bom govoril. Ne želim reči, da ne govorim s klubom ali z lastnikom. Veliko govorim z njima. Vesel sem in ne potrebujem ničesar. Ne gre za lovorike,"je še zatrdil Hazard.

"Seveda, ko igraš, si želiš zmagati, a želim le uživati v rečeh na igrišču, tako kot v tem trenutku. Mislim, da je to najbolje. V preteklosti nam je uspelo nekaj izvrstnih rezultatov, zato ne morem reči, da trenerji prej niso bili dobri, a mislim, da je glede nogometa in načina, na katerega igramo, zdaj najbolje, da. Podobno smo v Franciji igrali z Lillom: veliko podaj in gibanja, gibanja celotne ekipe. Nato pa imamo v naši ekipi tudi izvrstne igralce, zato tudi igramo ta izvrsten nogomet."

