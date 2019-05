Hazard po slavju v Bakuju poslal jasno sporočilo: Čas je za nov izziv

Chelsea je še drugič v svoji klubski zgodovini osvojil lovoriko za končno zmago v Ligi Evropa, potem ko je bil v finalu v azerbajdžanskem Bakuju prepričljivo boljši od londonskega tekmeca Arsenala s 4 : 1. 'Topničarji' so tako še drugo sezono zapored ostali brez nastopanja v elitni Ligi prvakov, medtem ko so varovanci italijanskega stratega Maurizia Sarrija uspešno zaključili sicer kar precej turbulentno sezono. Toda vsemu lepemu navkljub, je že zdaj bolj ali manj jasno, da bodo 'Blues' v novo sezono vstopili brez svojega dolgoletnega prvega zvezdnika Edena Hazarda , ki je v prvih izjavah po slavju na zelenici v Bakuju napovedal svoje slovo od Stamford Bridgea. "Edina stvar, ki sem si jo želel v zadnjem času, je, da osvojim lovoriko v dresu Chelseaja. Kljub prav tako veliki želji, da nekega dne zaigram v elitni Premier ligi, ki se mi je na mojo veliko srečo uresničila že v zelo zgodnjem obdobju profesionalne športne poti, menim, da je napočil čas za nove izzive. Končno odločitev o tem, kje bom nadaljeval svojo pot, sem sprejel že pred dvema tednoma. Mislim, da je bila tekma proti Arsenalu v Bakuju moja zadnja v modrem dresu, ampak v nogometu se nikoli ne ve, kaj vam prinaša naslednji dan," je dejal Hazard, ki je v nadaljevanju druženja s predstavniki 'sedme sile' izrazil navdušenje nad kompaktnostjo in učinkovitostjo svojega moštva proti hudim mestnim rivalom.

"V prvem polčasu sta bili obe moštvi še nekoliko pod stresom, kasneje pa nam je na vso srečo steklo v napadu. To je le finale, ki ga na igraš vsak dan. Ko je Giroud zabil svoj prvi gol, je bil to začetek našega sanjskega večera. Večji del srečanja smo imeli popoln nadzor nad dogodki na zelenici in dejansko sem srečen, da sem imel to čast visoko v zrak dvigniti lovoriko za zmagovalce v Ligi Evropa. Lep občutek je," je še dodal 28-letni belgijski napadalno usmerjeni vezist.



Že pred samo finalno tekmo so se številni mediji razpisali o odhodu Hazarda k madridskemu Realu oziroma o dogovoru med kluboma, da lahko Belgijec kmalu postane nov član 13-kratnih evropskih klubskih prvakov. Odškodnina za rekordni prestop na sloviti Santiago Bernabeu pa naj bi znašala kar 115 milijonov funtov oziroma 130 milijonov evrov. V vsakem primeru bi moral prihod Edena Hazarda predstavljati veliko okrepitev za 'galaktike', še posebej po tako klavrni sezoni varovancev Zinedina Zidana.