Hazard po vožnji preko 240 km/h: Naredil sem napako, ki bi me skoraj stala življenja

Bivši nogometaš Chelseaja se je za svojo potezo že opravičil. "Prejšnji teden sem naredil napako, ki bi lahko pripeljala do dogodkov, ki bili nepopravljivi. Na kocko sem postavil svoje življenje, obenem pa življenje mnogih drugih, ki so bili v tistem trenutku na avtocesti. Želel sem se opravičiti vsem, ki sem jih s svojim dejanjem prizadel. Obiskal sem že srečanje za ljudi, ki so bili na cesti nespametni. Zdaj, ko sem razmislil o svojem dejanju, sem doumel, kako neumno sem ravnal. Sem profesionalni nogometaš in moje obnašanje bi moralo biti mladim v vzgled, s takšnim obnašanjem pa tega gotovo ne počnem," se je preko družbenega omrežja instagram pokesal Hazard.