Hazard suvereno: Benzema je trenutno najboljši napadalec na svetu

Real Madrid je po turbulentnem začetku sezone očitno le našel pravi ritem. Galaktiki so v zadnjih petih tekmah vknjižili štiri zmage in remi ter tako ohranili položaj pri vrhu španskega prvenstva.

Sem v dobri formi in nadaljevati moram v tem stilu.

Francoz je zabeležil enega svojih najboljših startov v sezono, s kar 11 zadetki na petnajstih tekmah. Ob tovrstnem dosežku se mu je z besedami poklonil tudi Hazard. "Potem ko si deliva slačilnico že tri, štiri mesece, menim, da je trenutno najboljši napadalec na svetu. Poleg njegove vloge v napadu, smo ob njegovi prisotnosti tudi drugi boljši,"je zagotovil Hazard. Ob tej priložnosti je spregovoril tudi o lastni pripravljenosti, ki je bila v zadnjih mesecih pogosto na tapeti."Sem v dobri formi in nadaljevati moram v tem stilu," je zagotovil Belgijec, ki je doslej k zmagam Reala prispeval štiri asistence.

Veliko pričakovanj se je gojilo tudi do poletnih pridobitev, na očeh je bil predvsem Belgijec Eden Hazard , ki je za 100 milijonov evrov dres Chelseaja zamenjal za Realovega. Belgijski reprezentant je na sedmih prvenstvenih tekmah doslej le enkrat zatresel mrežo, v Ligi prvakov na svoj galaktični zadetek še čaka. Za razliko od njega se je sezona njegovega klubskega soigralca Karima Benzemaja začela nekoliko bolj sanjsko.

Wenger: Po poškodbi še ni povsem fizično nared

S tem je odgovoril na namigovanja Arsena Wengerja, ki je njegove precej podpovprečne rezultate pripisal prekomerni teži. Hazard je namreč ob prihodu na Santiago Bernabeu tehtal enajst kilogramov preveč. "Ni tip človeka, ki bi se lahko zlomil pod pritiskom Madrida. Mislim, da je so njegovi rezultati predvsem posledica fizične pripravljenosti. Zredil se je, o tem so se razpisali tudi časopisi. Če želite, da vaš konj izgubi dirko ga poredite za dodatna dva kilograma, to se pri 500 kilogramih konjeve teže že pozna," je povedal francoski nogometni strokovnjak.

Hazard je namreč v svoji zadnji ligaški sezoni na Otoku dosegel 16 zadetkov in vpisal 15 podaj. Primerjava se tako Wengerju zdi zaskrbljujoča: "Mislim, da še nismo videli Hazarda, kot ga poznamo iz Anglije. Po poškodbi še ni povsem fizično nared. Izgleda tudi, da nima potrebne samozavesti, kot jo je imel pri Chelseaju."