Hazard z mislimi le pri Chelseaju, po drugi strani Sarri svari: Sto milijonov je premalo

Govorice o selitvi Edena Hazarda v špansko prestolnico so iz dneva v dan glasnejše. Nekateri so mnenja, da bo belgijski reprezentant dogovor z Realom zapečatil še pred koncem aprila, spet drugi pa svarijo, da prav nič še ni odločeno. Hazard je po zadnji prvenstveni tekmi znova zagotovil, da do konca sezone ostaja v Londonu, Maurizio Sarri pa svari, da je Belgijec za modre neprecenljiv.

Nogometaši Chelseaja so se po zmagi nad West Hamom, pod oba zadetka se je podpisal Eden Hazard, povzpeli na tretje mesto angleškega prvenstva. Po tekmi pa se vprašanja sedme sile niso dotikala vzpona na lestvici, temveč se niti Maurizio Sarri niti Belgijec nista uspela izogniti vprašanjem o prestopu. "Veliko dela nas še čaka, potem pa bomo že videli," se je na namigovanja odzval Hazard. FOTO: AP Motijo se. Do konca sezone sem osredotočen le na tekme s Chelseajem. —Eden Hazard Hazard je nepogrešljiv člen modre enajsterice. Najboljši strelec Chelseaja v tej sezoni pa je že večkrat izrazil željo o selitvi v Španijo, kjer ’vojsko’ za prihodnjo sezono zbira Zinedine Zidane. Realova ponudba naj bi se po poročanju tujih medijev gibala okrog 100 milijonov angleških funtov, s čimer pa se Sarri nikakor ne strinja. "Sto milijonov je premalo, na tej nogometni tržnici je vreden dosti več kot to," je v pogovoru za Sky Sports povedal Italijan in nadaljeval:"V zadnjem prestopnem roku je bilo mogoče občutiti trenutno situacijo. Hazarda bi bilo zelo težko nadomestiti z drugim igralcem." Na vprašanje, kaj lahko stori sam, da Belgijca zadrži v klubu, pa je Italijan odgovoril: "Nič ne moram storiti. Klub se strinja z menoj, vendar če je Ednova želja drugačna, ga bo zelo težko zadržati. Skušali ga bomo prepričati s tem, da smo na dobri poti. Želimo postati ena najboljših ekip v Angliji, posledično tudi v Evropi, a mislim, da bomo morali spoštovati njegovo odločitev." Sarri je opozoril, da bo Hazarda, v primeru prestopa, težko nadomestiti. FOTO: AP Če Sarri ni zanikal namigovanj o prestopu, pa je Hazard skušal z njimi, vsaj za nekaj mesecev, opraviti: "Motijo se. Do konca sezone sem osredotočen le na tekme z Chelseajem. Želim si, da zaključimo med prvo četverico in zmagamo v Ligi Evropa. Veliko dela nas še čaka, potem pa bomo že videli."