Hazard: Z Realom želim spisati zgodovino

Real Madrid je v letošnjem prestopnem roku za prepotrebne okrepitve zapravil že več kot 300 milijonov evrov. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Luka Jović in Eden Hazard so imena novih galaktikov. Po včerajšnji predstavitvi pa Hazard, najbolj zveneča okrepitev Reala, ni izgubljal besed. Real želi vrniti na španski in evropski vrh.

Eden Hazardje v prvem intervjuju po prestopu v Real Madrid, ki je beli balet stal 100 milijonov evrov, dejal, da si želi postati najboljši igralec na svetu in klubu pomagati nazaj na pota stare slave. Predstavitev 28-letnega krilnega napadalca si je živo ogledalo kar 50.000 navijačev, kar je šesta največja množica na katerikoli predstavitvi. Pred Hazardom so se zvrstili zgolj Cristiano Ronaldo (75.000), Diego Maradona (65.000), Zlatan Ibrahimović (60.000), Neymar (57.000) in Kaka (55.000).

"V Madridu želim uživati, saj so se mi s tem prestopom izpolnile sanje. Že kot otrok sem si želel obleči ta beli dres. Z Realom si želim osvojiti čim več lovorik. Zdaj, ko sem član najboljše ekipe na svetu, lahko postanem tudi najboljši igralec na svetu," je žarel Hazard, ki je dodal, da je Zinedine Zidane odigral ključno vlogo pri njegovem prestopu iz Chelseaja. "Ključno je bilo, da se je Zidane vrnil v Real. Zinedine je bil moj idol že vse od otroštva. To, da je prav on zdaj moj trener, je nekaj neopisljivega." Belgijec, ki je že celotno klubsko in reprezentančno kariero zadolžen za izvajanje enajstmetrovk, pa ne pričakuje, da bo tako tudi pri Realu. "Sergio Ramos zelo dobro izvaja enajstmetrovke. Če mi bo ponudil priložnost, kar iskreno dvomim, da mi jo bo, pa se je ne bom branil. Sem novinec v klubu, želim spoštovati hierarhijo. Ko prestopiš v Real Madrid, nisi edina zvezda," se zaveda Hazard, ki je za Chelsea na 245 tekmah dosegel 85 zadetkov.

Novopečeni galaktik je bil predstavljen brez številke na dresu. Mnogi so špekulirali, ali bo nasledil Cristiana Ronalda in si nadel dres s številko 7, ki ga sicer trenutno nosi Mariano Diaz. A Hazard si želi na dresu nositi desetico, ta pa je v lasti hrvaškega vezista Luke Modrića. "Preko Matea Kovačića sem poskušal prepričati Luko, naj mi odstopi desetico, a se je baje samo smejal in zavrnil mojo prošnjo," je šaljivo dejal Hazard, ki je priznal, da so bili prvi kontakti z Realom opravljeni že med lanskim SP v Rusiji. "Vse se je začelo lani v Rusiji, a sem se odločil ostati. Za Chelseajem je uspešna sezona in vesel sem, da sem bil te ekipe. Ne bi si mogel zamisliti primernejšega trenutka za prestop. Bil je čas za novo poglavje."