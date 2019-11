Hazard: Zavrnil sem PSG, v Ligue 1 le za Lille

Eden Hazard je o ponudbah nesramno bogatega pariškega kluba, ki mu predseduje nekdanji teniški igralec, zdaj pa katarski poslovnež Nasser Al-Khelaifi, spregovoril v pogovoru za časnik L'Equipe.

"Nikoli ne bom igral za PSG. Močno so si me želeli. Nisem imel želje, da bi se znova vrnil v Ligue 1 v kateri koli klub, ki ne bo Lille," je bil jasen Hazard, ki si je 'nogometno ime' že od mladih nog ustvaril ravno pri Lillu, klubu, za katerega je v preteklosti igral tudi slovenski reprezentant Milenko Ačimović. "Vedno sem jim rekel ne. V moji glavi je vse jasno. So ekipa, s katero lahko osvojiš Ligo prvakov, toda to niso moje prioritete. Če se vrnem v Ligue 1, bo to vrnitev v Lille," je bil jasen Hazard.

Belgijski napadalec se je z reprezentanco sicer suvereno – zmaga na vseh desetih tekmah s končno gol razliko 40:3 – uvrstil na Euro 2020, za Belgijo pa je bil izjemno pomemben člen, saj se je podpisal pod pet zadetkov, ob enem pa prispeval kar sedem podaj. Nekoliko slabše se za zdaj znajde v Real Madridu, v katerega je prestopil to poletje, a za zdaj vseh stotih milijonov evrov vrednega prestopa zaenkrat še ni upravičil: v ligi je pri le enem samcatem zadetku, v Ligi prvakov pa je na vseh štirih tekmah ostal brez gola.