Hazard: Zlata žoga? Mbappeju, nikakor ne Modriću

Rdeči vragi so v Švici zabeležili enega najtežjih porazov v zadnjih letih. Ne pomnimo, da bi na tekmi prejeli kar pet golov, še posebej po hitrem vodstvu z 2 : 0. Belgijci so sijajno odprli dvoboj v mestu ob Rdečem jezeru in z goloma Edenovega mlajšega brata Thorgana Hazarda v 2. in 17. minuti povedli z 2 : 0, a so izbranci švicarskega selektorjaVladimirja Petkovića že v prvem polčasu uprizorili prvovrsten preobrat. Z dvema goloma Harisa Seferovića (31., 44.) terRicarda Rodrigueza (28./11 m) so že na polčasu vodili s 3 : 2, v drugem delu tekme pa sta za gostitelje zadela še Nico Elvedi (62.) in absolutni junak dvoboja ter trikratni strelec Seferović (85.). Eden Hazard tokrat ni bil posebno razpoložen, po tekmi pa je nasprotniku zmogel čestitati za zasluženo zmago. Bili smo slabi. Ne pomnim, kdaj smo bili tako nedisciplinirani in nekoncentrirani. Zasluženo smo poraženi. Verjamem pa, da nas bo ta poraz močno streznil," je domačim novinarjem hitel pripovedovati Hazard, ki ni želel odgovarjati, če bo morda že v zimskem prestopnem roku zapustil London in jo mahnil v Madrid, k Realu. "Sem član Chelseaja, ne želim špekulirati, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Dokler sem v Londonu, bom od sebe dajal vse, kar imam." Je pa ta 29-letni ofenzivni vezist brez dlake na jeziku komentiral letošnji izbor za zlato žogo. Še pred kratkim je hrvaškega kreatorja igre Luka Modrića "obsodil" za najboljšega igralca na svetu, sedaj pa je svoje mnenje korigiral. "V zadnjem času ni več tako prepričljiv. Mislim, da si ne zasluži zlate žoge. V tej sezoni dominira Kylian Mbappe v dresu ekipe PSG. Je v odlični formi. Modrić si nagrade ne zasluži. Trenutno ne igra dobro. Pravzaprav ne igra dobro že vse od začetka sezone." France Footballbo zlato žogo podelil 3. decembra.