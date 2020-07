Hazard: Za mano je najslabša sezona v karieri

Eden Hazard , ki je za belgijsko izbrano vrsto na 100 tekmah zabil 30 golov, je med letoma 2007 in 2012 igral za francoski Lille, potem pa za ekipo londonskega Chelsea. Po tem, ko so Londončani lani v Bakuju osvojili Ligo Evropa, je uradno naznanil da odhaja v vrste madridskega Reala. A minula sezona je za Belgijca, vsaj kar se tiče njegovih dosežkov na travniku, bolj ali manj za pozabo. Prepletena je bila s številnimi poškodbami zaradi katerih si Hazard ni zagotovil takšnega statusa, kot bi si ga v taboru belega baleta tudi želel, pa čeprav je imel ves čas veliko podporo v trenerju Zinedinu Zidanu , ki je bil med glavnimi krivci, da ga je vodstvo Reala sploh pripeljalo v Madrid.

Belgijski zvezdnik, ki je lani poleti prišel v špansko prestolnico iz Chelsea za 100 milijonov evrov, ima za seboj katastrofalno sezono. Tik pred štartom španskega prvenstva se je prvič poškodoval in izpustil dober mesec tekem. Drugič se je poškodoval novembra in izpustil tri mesece, zadnjo pa je staknil na tekmi 23. februarja proti Levanteju.

Real je zanj lani Chelseaju plačal okoli 130 milijonov evrov, letna plača Belgijca v madridskem velikanu pa je točno 23,4 milijona evrov. "Za naslov španskega prvaka in vsi klubski rezultati v sezoni plod našega ekipnega dela in odrekanja. Saj, ko gre takoj osebni učinek, se ravno pohvaliti ne morem in ne smem. Za mano je namreč najverjetneje celo najslabša sezona v karieri. Ko govori o trenerju Zidanu, Hazard uporablja samo izbrane besede. "Spoznal sem, da zna pravi nagovor v slačilnici uporabiti v pravem trenutku. To je velika odlika dobrih trenerjev. Zaupa svojim igralcem, tako kot oni ves čas zaupajo njemu. Kot igralec pa je bil tako ali tako najboljši na svetu," je za l'Equipe razpredal Hazard, ki je v ekipi Reala še dodatno pohvalil pomembnega moža v obrambi. "V svoji karieri sem igral proti številnim odličnim branilcem. Ves čas sem na primer srečeval štoperje, kot sta na primer Vincent Kompany ali John Terry, ki sta predstavnika tistih pravih branilcev. A v Realu je Rafael Varane, ki je izjemen in je že sedaj med najboljšimi sprednjimi branilci na svetu, pred njim pa je še blesteča kariera."