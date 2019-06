Hazarda na spektakularni predstavitvi pričakal poln Santiago Bernabeu

"Pozdrav vsem," je v španščini začel Hazard, nato pa nadaljeval v francoščini. "Moja španščina še ni dobra. Hvala predsedniku, hvala moji družini, ki je prišla, in tudi tistim, ki niso, saj imajo še šolske obveznosti. Komaj čakam, da oblečem Realov dres in osvojim številne lovorike," je dejal belgijski napadalec, ki se je v Real preselil iz londonskega Chelseaja, bil pa je ena glavnih želja trenerja Zinedina Zidana. "Moje sanje so bile od majnih nog, da bi zaigral za Real in zdaj si želim le uživati v tem trenutku. Hvala," je v uradnem nagovoru na stadionu Santiago Bernabeu v Madridu povedal Hazard. Navijači so napolnili stadion skorajda do zadnjega kotička in Belgijcu izrekli toplo dobrodošlico.