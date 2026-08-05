Začetek evropske sezone za Murašice

Turnir štirih državnih prvakinj je eden izmed enajstih tovrstnih. Tekma prvega polfinalnega para med Hajduk Splitom in Austrio Wien bo odigrana v Radencih, druga med Muro in Farulom pa na Fazaneriji. Zmagovalke turnirja se bodo uvrstile v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakinj, drugo- in tretjeuvrščene pa si bodo evropsko jesen poskušale zagotoviti v kvalifikacijah za novoustanovljeni Evropski pokal. Vsaj v prvem krogu kvalifikacij zanj bodo tekmovale tudi nogometašice Radomelj.

Nogometašice Mure so lani osvojile dvojno krono. FOTO: Damjan Žibert

Murašice, ki bodo poskušale unovčiti prednost domačega terena, sta pred novo sezono okrepili reprezentantki Adrijana Mori in legendarna kapetanka reprezentance Mateja Zver. Kljub temu da je ekipo poleti zapustila najboljša strelka domačega prvenstva Ana Milović, je napadalka Mori pred odprtjem sezone samozavestna: "Mislim, da smo si po moči kar blizu, ampak verjamem, da je naša ekipa trenutno boljša." Spregovorila je tudi o tem, da se je nazaj domov vrnila, ker v tujini ni več čutila pravega veselja na igrišču. "To se mi sploh ne zdi korak nazaj. Verjamem, da lahko s tem korakom dosežem veliko več tudi v prihodnje."

Adrijana Mori FOTO: Profimedia

To bo tudi prva uradna tekma pod taktirko Ivana Dizdarja. Hrvat z napovedmi ni ovinkaril: "Naša pričakovanja so povsem jasna: želimo preskočiti prvi krog in nadaljevati z uresničevanjem naših evropskih ciljev." Naslednik Vlada Kokola je ocenil tudi, da so se Sobočanke znašle v zahtevni skupini, a pri uvrstitvi iz drugega kroga veliko upov polaga v Zver: "Prepričan sem, da ne bo pomagala le z individualno kakovostjo, ampak bo dvignila tudi raven igre vseh ostalih deklet."

Mateja Zver FOTO: Profimedia