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Nogomet

Začetek evropske sezone za Murašice

Murska Sobota, 05. 08. 2026 10.32 pred 5 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
S.Z.
nš mura

Na kvalifikacijskem turnirju za Ligo prvakinj, ki ga v teh dneh gostita Murska Sobota in Radenci, sta v sredo na sporedu prvi tekmi. ŽNK Mura se bo ob 18.00 pomerila z romunskimi prvakinjami Farul Constanta. Prva tekma med splitskim Hajdukom in dunajsko Austrio pa bo na sporedu že ob 11.00.

Turnir štirih državnih prvakinj je eden izmed enajstih tovrstnih. Tekma prvega polfinalnega para med Hajduk Splitom in Austrio Wien bo odigrana v Radencih, druga med Muro in Farulom pa na Fazaneriji. Zmagovalke turnirja se bodo uvrstile v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakinj, drugo- in tretjeuvrščene pa si bodo evropsko jesen poskušale zagotoviti v kvalifikacijah za novoustanovljeni Evropski pokal. Vsaj v prvem krogu kvalifikacij zanj bodo tekmovale tudi nogometašice Radomelj.

Nogometašice Mure so lani osvojile dvojno krono.
Nogometašice Mure so lani osvojile dvojno krono.
FOTO: Damjan Žibert

Murašice, ki bodo poskušale unovčiti prednost domačega terena, sta pred novo sezono okrepili reprezentantki Adrijana Mori in legendarna kapetanka reprezentance Mateja Zver. Kljub temu da je ekipo poleti zapustila najboljša strelka domačega prvenstva Ana Milović, je napadalka Mori pred odprtjem sezone samozavestna: "Mislim, da smo si po moči kar blizu, ampak verjamem, da je naša ekipa trenutno boljša." Spregovorila je tudi o tem, da se je nazaj domov vrnila, ker v tujini ni več čutila pravega veselja na igrišču. "To se mi sploh ne zdi korak nazaj. Verjamem, da lahko s tem korakom dosežem veliko več tudi v prihodnje."

Adrijana Mori
Adrijana Mori
FOTO: Profimedia

To bo tudi prva uradna tekma pod taktirko Ivana Dizdarja. Hrvat z napovedmi ni ovinkaril: "Naša pričakovanja so povsem jasna: želimo preskočiti prvi krog in nadaljevati z uresničevanjem naših evropskih ciljev." Naslednik Vlada Kokola je ocenil tudi, da so se Sobočanke znašle v zahtevni skupini, a pri uvrstitvi iz drugega kroga veliko upov polaga v Zver: "Prepričan sem, da ne bo pomagala le z individualno kakovostjo, ampak bo dvignila tudi raven igre vseh ostalih deklet."

Mateja Zver
Mateja Zver
FOTO: Profimedia

Čarno-bejle so si v zadnjih letih nabrale obilo evropskih izkušenj, nazadnje pa so se v elitno tekmovanje uvrstile v sezoni 2020/21, lani pa so obstale prav na tej stopnji kvalifikacij. Za Splitčanke bo to evropski debi, Romunke v mednarodni konkurenci tekmujejo drugič, Avstrijke pa so v zadnjih letih stalne udeleženke evropskih tekmovanj. Prekmurje bo nekaj dni v središču evropskega nogometa, turnir pa bodo zagotovo zaznamovale visoke temperature.

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KOMENTARJI1

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gullit
05. 08. 2026 11.05
Težak žreb, ampak glave gor, vse se da. Bo pa tekmovanje spremljalo, sledilo vsaj 3 milijone ljudi.!!! Malo v hecu, ker igralka Hajduka Ana Maria Marković velja za eno izmed najlepših nogometašic, ki ima na instagramu 3 milijone sledilcev.
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