Hčerka Dennisa Rodmana druga na naboru lige NWSL

Kot prva je bila na sredinem naboru ženske nogometne lige NWSL izbrana branilka Emily Fox , ki se odpravlja v vrste Racing Louisvilla, medtem ko je bilo veliko pogledov uperjenih v Trinity Rodman , talentirano mlado ameriško reprezentantko in hčerko legendarnega košarkarja Dennisa Rodmana . Kot drugo so Rodmanovo izbrali pri ekipi Washington Spirit. Tri leta starejša Foxova je bila tako kot Rodmanova članica ekipe do 20 let, že pa je odigrala tudi nekaj tekem za člansko izbrano vrsto, na kar hčerka nekdanjega košarkarja ekip Detroit Pistons, San Antonio Spurs in Chicago Bulls še čaka.

Trinity Rodman je bila finalistka v izboru za najboljšo mlado nogometašico minulega leta, blestela je na marčevskem prvenstvu Severne in Srednje Amerike ter Karibov do 20 let, kjer je dosegla osem golov in dodala še šest podaj. Za Washington State zaradi preložitve začetka univerzitetne sezone, ki naj bi se začela spomladi, sicer še ni zaigrala.

'Navdušena sem, da me ne poznajo le kot Rodmanovo hčerko'

"Da sem v moji situaciji in pri mojih letih sploh na naboru, je noro, a da me je kot drugo izbrala izjemna ekipa, je preprosto neverjetno, ne bi si mogla želeti nič več,"je dejala Rodmanova. "D. C. ima preprosto super program, super ekipo. Trener (Richie Burke, op. a.) je izjemen, z njim sem nekajkrat govorila. Vem, da je nepopustljiv trener, a tako sem navdušena, da sem postala njegova igralka, da se bom učila ter izboljševala."

O vplivu slavnega očeta, ki je sam sicer javno večkrat priznal, da bi lahko pri odraščanju svojih potomcev bolj sodeloval, je dodala: "Bil je izjemen atlet, te gene sem podedovala po njem, a sem navdušena, da me poznajo kot Trinity Rodman, ne samo kot Rodmanovo hčerko. Navdušena sem, da si bom utrla svojo pot in se izboljšala na tem popotovanju."

Rodman ima sicer tri otroke, najstarejša Alexis Rodmanima že 32 let in je edini otrok iz njegovega prvega zakona z Annie Bakes. 20-letni Dennis Rodman mlajšije talentiran košarkar univerze Washington State, kjer se mu je v tem šolskem letu pridružila tudi mlajša sestra, ki je v sredo zablestela na naboru lige NWSL.