Maradonova hčerka poziva k množičnemu shodu: 'Diego ni umrl'

Po novembrski smrti enega najboljših nogometašev vseh časov, Diega Armanda Maradone, v javnost še vedno prihajajo podrobnosti njegovih zadnjih dni. Uradna preiskava je pokazala, da je 60-letni Maradona umrl zaradi zastoja srca oziroma pljučne embolije, potem ko je le nekaj tednov prej prestal operacijo krvnega strdka. Preiskava, ki se osredotoča na zdravljenje pod taktirko nevrokirurga Leopolda Luquejain psihiatrinje Agustine Cosachov, sicer še vedno poteka.

Argentinske oblasti se trudijo ugotoviti, če je smrt legendarnega nogometaša povzročila tudi malomarnost zdravnikov, ki so ga po mnenju nekaterih prehitro odpustili iz bolnišnice. Trojici obtoženih grozi zaporna kazen zaradi uboja.

'Resnica bo vedno prišla na dan'

"Pravica za Diega ‒ ni umrl, ubili so ga. Zahtevajte pravico in kazen za odgovorne," piše v pobudi organizatorjev shoda, ki naj bi se odvil v sredo, 10. marca. Na Twitterju se je odzvala tudi hčerka pokojnega zvezdnikaGiannina Maradona:"Prosim! Se vidimo tam! Resnica bo vedno prišla na dan."

Tožilci iz San Isidra se bodo dva dni pred napovedanim shodom sestali s specialisti in poskušali ugotoviti, če je prišlo do napak. Oglasila se je tudi Maradonova najstarejša hčerka, Dalma Maradona, ki je pred dnevi zapisala: "Kako dolgo bo minilo, preden bo šel Luque v zapor??? In ničvredni psihiatri in psihologi???? In bolniška sestra???? NA KAJ ČAKA SODSTVO???"

V javnosti so se v zadnjem času pojavili tudi zasebni pogovori med zdravniki in posamezniki iz ožjega kroga Maradonove družine oziroma prijateljev, ki naj bi dokazovali, da za nekdanjega zvezdnika Boca Juniorsov, Seville, Barcelone in Napolija niso primerno skrbeli v dneh pred smrtjo. Dalma Maradona je omenjene posnetke komentirala z besedami, da je "bruhala" med poslušanjem pogovora med Luquejem in Cosachovovo na dan smrti njenega očeta.