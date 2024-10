Trener Heidenheima pohvalil zmaje: Poznali sta se samozavest in kakovost

Nogometaši Olimpije so svoje drugo nastopanje v Konferenčni ligi začeli z minimalnim porazom pri nemškem bundesligašu Heidenheimu. Zmaji so na 1:1 izenačili v 77. minuti preko rezervista Alexa Blanca, a je le šest minut pozneje z bele točke za končni izid poskrbel Paul Wanner. Kljub porazu so Ljubljančani, predvsem to velja za drugi polčas, pokazali obilo dobrega, kar je prepoznal tudi domači trener Frank Schmidt.