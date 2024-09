Heidenheim, prvi tekmec Olimpije v Konferenčni ligi, začasno na vrh bundeslige

Še lani novinci med nemško elito so to sezono začeli odlično. V prvem krogu so v gosteh premagali St. Pauli z 2:0, tokrat pa so s 4:0 ugnali še Augsburg.

Odločitev o zmagovalcu je padla v prve pol ure, ko sta v deveti in 30. minuti zadela Paul Wanner in Leo Scienza. V drugem polčasu sta v 69. in 73. piko na i postavila še Adrian Beck in Maximilian Breunig. Heidenheim je zavoljo boljše razlike med danimi in prejetimi goli zdaj na vrhu lestvice. Varovanci Franka Schmidta bodo 3. oktobra prvi tekmeci ljubljanske Olimpije v Konferenčni ligi.