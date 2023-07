Henriques in Nukić po zmagi z grenkim priokusom iskala pozitivne stvari

Torkov nogometni večer v Stožicah bi lahko označili z najvišjo oceno, če ne bi Olimpija v 87. minuti iz edine prave priložnosti Valmiere prejela zadetka za končnih 2:1. A zmaji so kljub temu proti latvijskemu prvaku pokazali, da so boljši tekmec in zato optimistično zrejo proti povratni tekmi prihodnji teden. Trener Joao Henriques ne dvomi, da lahko nasprotnika še enkrat premagajo. Tudi s pomočjo Mustafe Nukića, ki je dobil priložnost v prvi postavi in se za zaupanje oddolžil z golom za 1:0.

icon-expand Obračun Olimpija – Valmiera je v Stožicah spremljalo okoli pet tisoč navijačev. FOTO: Damjan Žibert

69 odstotkov posesti in 12 strelov zmajev proti trem latvijskim pričajo o premoči Olimpije na uvodnem dejanju kvalifikacij za Ligo prvakov. Joao Henriques je bil zadovoljen z zmago, vendar je obžaloval poceni prejet zadetek v zaključni fazi, ki je Valmiero kar naenkrat vrnil v povsem realno igro za napredovanje. "Skoraj vseh 90 minut bi lahko šla tekma samo v eno smer. Imeli smo priložnosti za drugačen rezultat, a smo samozavestni zaradi naše predstave. Imeli smo 70 odstotkov posesti in veliko priložnosti za višjo zmago. V zadnjih 15 minutah pa smo jim ponudili eno priložnost, iz katere so zadeli. To je nogomet. Zagotovo verjamem, da lahko Valmiero še enkrat premagamo," je obračun komentiral Portugalec, čigar nogometne ideje so se v zmajevem gnezdu očitno dobro prijele.

icon-expand Mustafa Nukić je s prstom na ustih proslavil prvi uradni zadetek Olimpije v novi sezoni. FOTO: Damjan Žibert

Hitro občutili, da v Evropi prostora za popuščanje ni

V primeru napredovanja se bo Olimpija v naslednjem krogu pomerila z zmagovalcem para Ballkani – Ludogorec. Prvo tekmo je na svoji zelenici z 2:0 presenetljivo dobil kosovski predstavnik.

"Čim v Evropi popustiš in ne daš sto odstotkov, si kaznovan. To vidimo tudi iz rezultatov drugih tekem. Sem pozitiven, ker je to bila naša prva uradna tekma z novim trenerjem, Ekipa je dobro odreagirala. Potrebno je biti pozitiven, zmagali smo, čaka nas še ena tekma," je na novinarski konferenci poudaril strelec prvega gola Mustafa Nukić. Na vprašanje, kaj se je spremenilo v primerjavi z nekdanjim trenerjem Albertom Riero, je napadalec odvrnil: "Večina stvari je ostala istih. V obrambi bomo poskušali biti še bolj čvrsti, v napadu pa dosegati več zadetkov. A to je proces, ki traja. Ni lahko kar naenkrat zamenjati trenerja. Potreben bo čas, a začeli smo dobro in gremo naprej."

Vedo, na čem morajo graditi pred povratnim srečanjem Prav Nukić je bil v 42. minuti tisti, ki je po sijajnem vložku Agusta Doffa načel mrežo gostov. Čeprav je imela Olimpija vseskozi izrazito terensko premoč, je bilo pravih priložnosti predvsem v prvem delu igre malo. "Videli smo podoben scenarij kot celotno lansko sezono. Stali so v nizkem bloku, kar je težko prebiti, ker imajo visoke osrednje branilce. Morali bomo biti še bolj potrpežljivi in direktni po ukradeni žogi. Na tem bomo morali graditi naslednjo tekmo," je razmišljal 32-letni Nukić. Nazaj med živimi in stoodstotno v službi kluba Če je bil pod vodstvom Riere v zadnjih mesecih prejšnje sezone na stranskem tiru, ga je Henriques že na prvi uradni tekmi vrnil med žive. Za zaupanje se mu je zahvalil na najboljši možen način, za domači klub pa bo vedno dal vse, ne glede na to, koliko bo igral, je obljubil Nukić. "Sem v službi kluba. Minuto, deset minut ali en polčas, kakorkoli. Za Olimpijo bom vedno dal svoj maksimum. Vesel sem, da me je trener uporabil. Upam, da bom še naprej upravičeval njegovo zaupanje," so bile besede, ki jih bodo navijači zmajev brez težav prebrali večkrat.

icon-expand Agustin Doffo je z ukradeno žogo in odlično asistenco pripravil gol Mustafe Nukića za 1:0. FOTO: Damjan Žibert

Pogled z novinarske tribune po tekmi Olimpija – Valmiera Izkazal se je ... Agustin Doffo. Prvo ime tekme – tudi po oceni navijačev, ki so mu v drugem polčasu dvakrat namenili glasne vzklike. Zaradi 28-letnega Argentinca je imela igra Olimpije rep in glavo. Prekinjal je protinapade gostov in z mirnostjo na žogi začenjal domače napade. Piko na i sijajni predstavi je postavil v 42. minuti, ko je z visokim "pressingom" ukradel žogo pred nasprotnikovim kazenskim prostorom in nato lepo našel Nukića za 1:0. Pohvaliti velja tudi ... oba osrednja branilca. Dejstvo, da je imela Valmiera v celotni tekmi le eno pravo priložnost iz igre, si je moč razlagati na dva načina. Ali latvijski prvak enostavno ne premore dovolj napadalne kvalitete, da bi se enakovredno zoperstavil slovenskemu. Al pa je zadnja vrsta zmajev na čelu z Marcelom Ratnikom in Ahmetom Muhamedbegovićem delovala odlično.

Ratnik je brezkompromisno dobival dvoboje z napadalci Valmiere in dobljene žoge natančno in brez napak delil soigralcem. Ni dvoma, da bo pri 19 letih kmalu zrel za naslednji korak v svoji karieri. Pet let starejši Muhamedbegović se je zaenkrat odlično vklopil v igro Olimpije. Če bo Ratnik odšel že to poletje, bo verjetno prav on prevzel poveljevanje obrambe.