Henriques: Ne bežimo od odgovornosti, želja je uvodna evropska zmaga

V taboru zmajev ne skrivajo, da so slovaški nogometaši v vlogi favorita, a v isti sapi poudarjajo, da ne bežijo od lastne odgovornosti in da je primarni cilj kapetana Timija Maxa Elšnika in druščine prva zmaga v skupinskem delu letošnje izvedbe Konferenčne lige.

"Vemo, kdo bo nocoj stal na nasprotni strani igrišča. Slovan je zelo dobro moštvo z večletnimi izkušnjami nastopanja v evropskih klubskih tekmovanjih. Zagotovo prihajajo v Stožice z željo po novi zmagi, ki bi jim na stežaj odprla vrata nadaljevanja tekmovanja v izločilnih bojih. Mi pa bomo storili vse, da jim ta cilj preprečimo," pred obračunom 2. kroga skupine A Konferenčne lige med domačo Olimpijo in gosti iz Bratislave, ki ga bomo neposredno prenašali na Kanalu A in VOYO od 18.25 naprej, pravi ljubljanski strateg Joao Henriques.