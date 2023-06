Henriques: Občutki so krasni, saj bom vodil najboljši slovenski klub

"Uresničila se mi je želja, da pridem v Slovenijo. Občutki so krasni, saj bom treniral najboljši klub v državi. To je pravi korak za nadaljevanje kariere. Veselim se izziva, da popeljem Olimpijo v Evropo in tako nadaljujemo zmagovito miselnost tudi v prihodnji sezoni. Hkrati iskreno čestitam celotni ekipi za dosedanje delo, skupni cilji pa seveda ostajajo enaki. Želimo se boriti za naslov," je prek klubske spletne strani po prihodu v Ljubljano sporočil 50-letni Joao Henriques.