Henriques se je predstavil z zmago: Za Valmiero si želim polne Stožice

Joaa Henriquesa je ob prihodu na Olimpijino klop pričakala povsem drugačna atmosfera kot njegovega predhodnika Alberta Riero. Če so Španca lansko poletje Green Dragonsi "zapodili" s predstavitvene konference, je Portugalca na uvodni prijateljski tekmi s Hajdukom pozdravilo kar pet tisoč navijačev. Lahko so bili zadovoljni z videnim, saj so zmaji prišli do prestižne zmage (1:0), kar je dobra napoved pred bližajočim se začetkom evropskih kvalifikacij.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Čeprav je bilo v igri Olimpije kar nekaj napak, kar je za pripravljalni del sezone tudi razumljivo, je Joao Henriques pohvalil predstavo sovjih varovancev. Ti so bili proti lani drugemu moštvu hrvaškega prvenstva večkrat stisnjeni na svojo polovico, a so zdržali vse nalete. Na drugi strani pa z visokim pritiskom silili nasprotnika v napake. Po eni izmed teh se je novinec Nemanja Motika podpisal pod zmagoviti zadetek. "Seveda je lepo zmagati, a najbolj pomembno je, da sem v naši igri videl zamisli, na katerih delamo na treningih. Ta zmaga je odlična za samozavest. Igrali smo proti zahtevnemu nasprotniku, ki je vajen evropskih tekem. Videl sem veliko pozitivnega, a čaka nas še ogromno dela. Zadovoljen sem s številom odvzetih žog na nasprotnikovi polovici. Tako smo tudi dosegli zadetek. Tega si želimo čim več," je razplet nedeljskega obračuna komentiral Henriques.

Želi si, da bi se navijači identificirali z moštvom in napolnili Stožice 50-letnega Portugalca veseli, kako so se v moštvo vklopile poletne okrepitve in dejstvo, da se Olimpija ni ustrašila renomiranega nasprotnika. "Nogometaši so razvili izjemno povezanost. Tisti, ki so bili tu že lani, so toplo sprejeli novince. Ti se hitro učijo, kaj pomeni Olimpija in igranje zanjo. Proti vsakemu nasprotniku bi morali biti tako samozavestni." Dodal je: "Naša filozofija, je, da se z nasprotnikom ne obremenjujemo. Želimo si, da bi vseskozi igrali našo razpoznavno igro. Da bi vsi vedeli, kako igra Olimpija. Želimo si imeti posest, ustvarjati priložnosti, ne prejemati zadetkov – da bi se navijači lahko identificirali z moštvom." Teh se je v Stožicah zbralo okoli pet tisoč. In čeprav jih je veliko pesti stiskalo tudi za splitskega velikana, je bila podpora ljubljanskim nogometašem prava – na nivoju, ki ga predhodne generacije kluba niso pogosto doživljale. Henriques lahko le upa, da se bo ta trend nadaljeval tudi v evropskih kvalifikacijah. Zmaji jih prihodnji torek doma začenjajo proti latvijski Valmieri. "Vzdušje je bilo odlično. Za Valmiero si želimo poln stadion. To bo zelo pomembna tekma za klub, mesto, državo. Skupaj z navijači smo bistveno močnejši."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V klubu so pripravljeni, če bodo lanski nosilci odšli v tujino Portugalski strokovnjak, ki v trenerski karieri še nima lovorik, je kot prednost prvega evropskega nasprotnika izpostavil dejstvo, da je latvijsko prvenstvo sredi sezone. Posledično so klubi že v tekmovalnem ritmu, medtem ko Olimpija po nekaj tednih priprav še ni stoodstotna. Kljub tem besedam so nekateri nogometaši pokazali zavidljivo raven forme. Na sredini igrišča je v kapetanskem slogu tempo igre diktiral Timi Max Elšnik, ki ne skriva želje po odhodu v tujino. "Ker imamo dobre nogometaše, obstaja možnost, da bodo nekateri do konca prestopnega roka odšli, na kar smo pripravljeni. Nogomet je pač takšen, moramo biti pripravljeni," pravi Henriques, ki si do konca prestopnega roka želi še vsaj eno ali dve okrepitvi.

Izstopali bodo kolektivno, ne posamično Od dosedanjih prišlekov, teh je za zdaj sedem, se je proti Hajduku najbolj izkazal strelec zadetka Motika, ki je bil v drugem polčasu zelo nevaren po levi strani napada. Če je prejšnji trener Riera imel navado, da je po dobrih individualnih predstavah svojih varovancev te na dolgo in široko hvalil, pa ima Henriques pri tem drugačen prestop. "Ne želim govoriti o posameznih nogometaših. Pri golu smo kolektivno zelo dobro odreagirali. Dali smo jih pod pritisk, da so naredili napako. Motika je dobro prebral situacijo in poslal žogo v mrežo, a to je bila posledica kolektivne akcije," ni želel nikogar poimensko izpostavljati novi trener zmajev. Do prihodnjega torka, ko bodo pred domačimi navijači odprli tekmovalno sezono 2023/2024, Olimpijo čakata še dve pripravljalni tekmi, in sicer proti drugoligašema iz Velenja in Ajdovščine.