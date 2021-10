Henry: Messi je na desni strani napada preveč izoliran

»Mislim, da Messi težko pomaga ekipi, če igra na desni, ampak jaz nisem njegov trener in ne vem, kakšni so taktični dogovori. Očitno pa je, da igra steče mimo njega in tako prejema premalo žog, da bi lahko vplival na igro,« je še dodal nekdanji napadalec Arsenala.

»Messi je na desni strani napada preveč izoliran. Na igrišču nikakor ne pride do izraza, moral bi igrati na sredini, od koder lahko narekuje tempo. (Mauricio) Pochettino bo moral nekaj spremeniti, če bo hotel, da trio Mbappe-Neymar-Messi igra skupaj,« je dejal Thierry Henry , ki je v francoskem prvenstvu pet let igral za Monaco.

Henry je bil med letoma 2007 in 2010 Messijev soigralec pri Barceloni, zato Argentinca dobro pozna: »Messi ne govori veliko, on govori z žogo na igrišču. Če torej nima žoge, ne more govoriti. A večina žog gre na Mbappeja, zato je to za zdaj njegova ekipa, in ne Messijeva. Kylian (Mbappe) je tisti, okoli katerega je postavljen sistem igre.«

Henry pa vidi še eno veliko pomanjkljivost v PSG-jevi igri: »Preveč igralcev želi naenkrat dirigirati igro. A dirigent je lahko samo eden, drugače je ekipa razglašena.«

Čeprav se njihov napadalni trio še ni povsem uigral, Parižani nimajo težav v francoskem prvenstvu. Po enajstih krogih s sedmimi točkami prednosti pred Lensom zasedajo prvo mesto, nedeljski remi je bil zanje prvi v letošnji ligaški sezoni, enkrat pa so tudi že izgubili. Na začetku oktobra so bili z 2:0 od Parižanov boljši evropski tekmeci Mure, Stade Rennais.