Henry nenaklonjen VAR-u: Video sodnik uničuje veselje do nogometa

Po njegovem mnenju je uporaba video pomočnika pri sojenju (VAR) na nogometnih tekmah preveč zamudna in povečuje polemike o sodniških odločitvah. "V nogometu smo vedno v časovnem zaostanku, toliko se moramo še naučiti," je obžaloval. "Kar vidim v ameriškem nogometu, ragbiju, kriketu in tenisu, je, da so odločitve takojšnje," je še povedal.

Thierry Henry je na vprašanje na dogodku Leaders Week Sport Business, ki združuje več kot 3000 najvišjih predstavnikov svetovne športne industrije in je od 26. do 29. septembra potekal v Londonu, pojasnil, da nima nič proti tehnologiji na splošno, a da ga spravlja v obup izguba časa med ogledi z VAR-om v primerjavi z drugimi športi, navaja francoska tiskovna agencija AFP .

Legendarni francoski nogometaš Thierry Henry poudarja, da video pomočnik uničuje veselje do nogometa.

Henry, ki je trenutno televizijski strokovni komentator in pomočnik trenerja belgijske ekipe, je bil še bolj natančen, kaj ga moti pri VAR-u: "Kar me jezi pri VAR, je, da ni dovolj hiter. Potem je to vedno odločitev nekoga, ki je v nadzorni sobi v tovornjaku ali drugje, saj VAR ne odloča, ampak VAR samo prekliče situacijo."

Henry je dejal, da negotovost okoli VAR-a preprečuje takojšnje slavje in moti potek igre. "Vpoklic VAR-a preprečuje kakršno koli spontano slavje v primeru zadetka," pravi rekordni strelec Arsenala. "Zdaj, ko dosežeš gol, sploh ne veš, ali moraš skakati od veselja. Ali naj skačem? Ali se lahko veselim? Ali lahko proslavljam zadetek? To ubija veselje do igre," je potožil.

Henry je v dresu Arsenala dvakrat osvojil angleško prvenstvo, bil je tudi član nepremagljivih topničarjev, ki so pod vodstvom francoskega trenerja Arsena Wengerja sezono 2003/04 v Premier ligi končali brez poraza. Na klubski lestvici je z 228 goli najboljši strelec Arsenala, od tega jih je na 258 tekmah v Premier ligi dosegel kar 175.