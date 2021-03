Henry po umiku z družbenih omrežij: Potrebujemo dejanja

Henry (na fotografiji) je po končani igralski karieri kot glavni trener vodil AS Monaco in Montreal Impact.

"Ni v redu, če lahko na teh omrežjih nekdo žali in diskriminira. Potrebujemo dejanja," je za BBC še dejal nekdanji nogometaš in kasneje trener Thierry Henry, ki je z umikom z družbenih medijev želel opozoriti na neverjetne razsežnosti rasizma in žaljenja. "Ta psihična mučenja so preveč strupena, da bi jih kar tako ignorirali,"je dodal.

Kot pravi, se na družbenih omrežjih pojavlja vse več stvari, ki jih je pred leti slišal na ulici. "Veliko preveč enostavno si je urediti lažno identiteto in se z njo izogniti vsem posledicam. Omrežja niso več varna,"na širši družbeni problem opozarja nekdanji nogometaš Arsenala in Barcelone.

Pri svojem razmišljanju ni osamljen. V ponedeljek ga je podprl valižanski reprezentant Gareth Bale, ki pravi, da je v skupinski akciji pripravljen podpreti bojkot družbenih omrežij. Podjetja, ki upravljajo omrežja, sicer posredujejo ob rasističnih zapisih. A številni nogometaši so mnenja, da storijo premalo proti rasizmu in da storilcem na preveč enostaven način omogočajo skrivanje za lažnimi profili.