Henry prodaja razkošje nad New Yorkom: želi 22 milijonov evrov

Thierry Henry je nepremičnino kupil leta 2010, ko je še kot igralec Barcelono zamenjal za New York Red Bulls. Po poročanju časnika Wall Street Journal je za penthouse in stanovanje pod njim odštel približno 13,1 milijona evrov. S partnerico sta enoti nato povezala v skupen dom, ki sta ga v naslednjih letih večkrat prenovila, nazadnje letos.
Pet spalnic, zasebne terase in dostop iz garaže
Penthouse na naslovu 39 Crosby Street obsega približno 565 kvadratnih metrov notranjih površin in dodatnih 316 kvadratnih metrov zunanjega prostora. Ima pet spalnic, pet kopalnic ter dve ločeni stranišči za goste. Bivalni prostori so razporejeni v več etažah, velike steklene površine pa odpirajo razgled na mesto.
Med posebnostmi so prostorna strešna terasa z zunanjo kuhinjo, več prostorov za druženje in zasebna terasa ob glavni spalnici. Z nepremičnine se ponujajo pogledi na obzorje Manhattna, reko Hudson ter Brooklynski in Williamsburški most. Pripadata ji tudi dve zasebni parkirni mesti, dostop iz garaže pa omogoča dvigalo z nadzorovanim dostopom.
Od doma se dolgo nista mogla posloviti
Henry in Rajačićeva sta v stanovanju stalno živela približno pet let. Po koncu njegove igralske kariere leta 2014 sta se preselila v London, newyorški dom pa obdržala za obiske, ki so sčasoma postajali vse redkejši.
V začetku leta 2025 sta zanj zahtevala približno 23,5 milijona evrov, nato pa ga zaradi čustvene navezanosti umaknila s trga. Tokratna izhodiščna cena je tako nižja za približno 1,5 milijona evrov. "Zelo težko je bilo zapustiti New York," je Henry povedal za Wall Street Journal.
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