Henry stopil v bran Mbappeju: Vedno je nekdo problematičen, to je PSG

Kot je dobro vidno na posnetku, ki je hitro postal viralen, se prvi zvezdnik bogatih Parižanov Kylian Mbappe , ki je pogodbo s Parižani podaljšal vse do leta 2025, ne vede svojemu statusu primerno oz. ravno zaradi njega. Ko se je vezist Vitinha odločil, da bo žogo podal v nasprotno smer, se je Francoz zaustavil in nekaj časa brezciljno taval. Poteza je zagotovo ujezila vodilne v klubu, še predvsem navijače, ki so svoje neodobravanje izlili na družabnih omrežjih. Slednji so bili mnenja, da je najmanj, kar bi Mbappe lahko naredil, to, da bi vsaj poskusil nadaljevati z igro. Legenda Arsenala in francoske reprezentance Thierry Henry je sedaj svojemu mlajšemu rojaku stopil v bran. V oddaji Prime Video Sport France je dejal: "To je njegovo mesto, seveda bo moral še pokazati svojo najboljšo raven, kot jo je sicer že kazal. Toda nikomur nima ničesar dokazovati."

"Trener je tisti, ki bo moral najti način, kako uigrati oz. razigrati t. i. razvpito trojico (Messi, Neymar, Mbappe) in jih osrečiti ... vso srečo! Pri PSG je vedno precej dosti za razpravljati, vedno se najde problem. Zmagajo z rezultatom 5:2 in mi govorimo o Mbappeju. Lani je bil to Neymar, in vedno bo tako. To je PSG," še nadaljuje. Resda je Mbappe prispeval zadetek na omenjeni tekmi, toda zvezdnik tokratne predstave (oz. bolje rečeno kar celotnega šova) je Brazilec, saj na začetku sezone kaže povsem drugačen obraz, kot smo ga bili vajeni v zadnjih letih. Na omenjeni tekmi je zadel dvakrat, skupaj že trikrat na dveh prvenstvenih tekmah. Christophe Galtier je z njegovo igro zagotovo zadovoljen in upa, da bo pariški ekipi lahko zagotovil deveti naslov v 11 sezonah. Z njegovo igro pa, kot zgleda, ni zadovoljen Mbappe, ki naj bi, kot poročajo nekateri mediji, zahteval, da Brazilec zapusti klub. Toda dobre predstave in odlična uigranost z Argentincem Messijem so morda zagotovilo, da mladi Francoz le nima vsega v svojih rokah. Ali ima Galtier v rokah vse tisto, kar je potrebno za pokal elitne Lige prvakov, bomo videli čez čas, toda dejstvo je, da takšne stvari ne spadajo v garderobo "zmagovalcev". Če mu kljub vsemu uspe, bo to nekaj, česar ni uspelo Carlu Ancelottiju, Unaiju Emeryju, Thomasu Tuchelu in Mauriciu Pochettinu.