Legendarni Henry klečal več kot osem minut: 'Najbrž že veste, zakaj'

Thierry Henry je poleg klečanja, s katerim je končal šele po dobrih osmih minutah domačega obračuna z ekipo New England Revolution, v zrak dvignil tudi pest, po tekmi pa poleg nezadovoljstva nad predstavo varovancev, ki so izgubili z 0:1, povedal tudi nekaj več o svoji podpori protestnikom v Združenih državah Amerike in po svetu.

"Sploh ni potrebe, da bi govorili o taktiki, to danes ni imelo zveze s taktiko. Šlo je za željo, ki je pri mojih igralcih ne postavljam pod vprašaj, a nocoj je ni bilo. Upam, da bo proti Torontu drugače," se je proti kanadskemu obračunu že obrnil Henry, čigar varovanci so s porazom odprli dogajanje v kompleksu ESPN Wide World of Sports, ki bo v prihodnjih tednih oziroma mesecih gostil tudi zaključne obračune košarkarske lige NBA.

"Klečanje? Trajalo je osem minut in 46 sekund. Najbrž vi že veste, zakaj. Šlo je samo za to, da izkažem spoštovanje in podporo temu gibanju. To je bilo v bistvu to, precej preprosto,"je še dodal Henry. Nekdanji branilec Celja, Simer Šampiona, Aluminija, Interblocka in Olimpije Antonio Mlinar Delamea je za zmagovito moštvo, ki ga vodi legendarni Bruce Arena, igral do zadnjega sodnikovega žvižga.